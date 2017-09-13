В Алматы открыли новый легкоатлетический стадион
13 сентября 2017, 10:31
Спортивный тренировочный легкоатлетический комплекс находится в Алатауском районе, за ледовым дворцом «Алматы Арена».
В Алматы состоялось открытие нового легкоатлетического стадиона в Алатауском районе, сообщает информационно-спортивный Хаб.
Торжественное открытие посетил аким города Алматы БауыржанБайбек, а также известные казахстанские спортсмены, заслуженные тренеры РК, видные общественные и политические деятели.
«Сегодня мы открыли стадион, и я уверен, что у нас будут хорошие достижения в легкой атлетике. Спортсмены говорят мне, что покрытие хорошее. Самое главное, что на этом стадионе можно будет развивать 47 видов спорта», - сказал градоначальник.
Бауыржан Байбек подчеркнул важность и нужность спорта, и рассказал, что в скором времени в Алматы построят крытый легкоатлетический манеж на 5 тыс. мест, который будет соответствовать всем международным стандартам.
Спортивный тренировочный легкоатлетический комплекс находится в Алатауском районе, за ледовым дворцом «Алматы Арена». Общая площадь арены составляет 39 000 кв. м это дает возможность тренироваться спортсменам по всем 47 дисциплинам «королевы» спорта. Кроме беговых дорожек на 100, 400 метров на стадионе имеются: искусственное футбольное поле, размером 100х70 м, площадки для прыжков в высоту и в длину, а также специальные зоны с натуральным травяным покрытием для толкания ядра, метания молота, диска и копья, с размерами 100х62 м.
«В целом очень просторно, уют, хорошо сделано. Большой плюс это свежий воздух. Надеюсь, в ближайшее время будет возможность оценить качество покрытия и его бегучесть», - сказала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова.
Также Рыпакова отметила, что желающих заниматься легкой атлетикой много и новый стадион будет способствовать развитию атлетики в Казахстане.
Расположение спортивных сооружений осуществлено с учетом ориентации «север-юг». Для удобства обслуживания и с целью пожарной безопасности предусмотрены четыре автомобильных въезда на территорию стадиона, а также пешеходные калитки с западной и северной стороны. С восточной стороны установлены современные сборно-разборные трибуны на 300 мест.
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