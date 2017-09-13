Астана стремительно притягивает информационные технологии

Доля столицы в объеме услуг составила уже 30% от всего Казахстана, против 26% годом ранее.

Объем услуг по компьютерному программированию и консультациям достиг 63,1 млрд тг по итогам I полугодия 2017 - это на 10,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Energyprom.





В лидерах по объему услуг - по-прежнему южная столица: 34 млрд тг, +9,1% за год. Однако доля Алматы сократилась с 54,9% в I полугодии 2016 до 53,9% в текущем году.





На втором месте - Астана: 18,7 млрд тг, сразу +27,6% за год. Вес столицы значительно прирос - это уже 29,7% от всего объема IT-услуг по РК, против 25,8% годом ранее.





Замыкает тройку лидеров Карагандинская область, показавшая годовой рост сразу более чем в полтора раза, до 3,1 млрд тг.





Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, выступая в сессии «Цифровая перезагрузка ЕАЭС» в рамках форума «Евразийская неделя», сообщил, что 13 сентября 2017 будет презентована новая Программа «Цифровой Казахстан».





Напомним, Программа состоит из 4 основных направлений:





- Цифровой Шелковый путь (развитие цифровой инфраструктуры)

- Креативное общество (повышение цифровой грамотности населения)

- Цифровые преобразования в отраслях экономики (внедрение цифровых технологий)

- Проактивное государство (цифровые услуги государства, цифровое правительство)





Целевые индикаторы Программы к 2020 году:

- Увеличение доли пользователей интернета до 78%; - Охват эфирным телевещанием населения Казахстана 95%; - Повышение цифровой грамотности населения до 80%; - Рост сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны до 4,7%; - Рост производительности труда в этой сфере на 34%; - Уровень удовлетворенности населения качеством самостоятельно полученных услуг в электронной форме - не менее 80%.

Также Казахстан участвует в развитии единого цифрового пространства Евразийского экономического союза. По словам премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева, цифровая повестка ЕАЭС призвана стать аккумулирующей базой, куда также войдут не только собственные наработки РК, но и новейшие мировые достижения.





Наряду с объемом услуг, растут и заработные платы программистов и специалистов IT-сферы. Так, по итогам I полугодия 2017 работники отрасли получали в среднем 306,78 тысячи тенге в месяц - это на 8,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Примечательно, что в целом по РК покупательская способность зарплат казахстанцев снизилась (по итогам I полугодия - минус 2,4%), однако IT-сферы это не коснулось - тут покупательская способность заработных плат выросла год-к-году на 1%.



