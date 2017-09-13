Заседание совета по защите прав потребителей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей города Астаны

12 сентября 2017 года на площадке Палаты предпринимателей г. Астаны «Атамекен» состоялось заседание совета по защите прав потребителей и противодействию коррупции города Астаны, где принял участие руководитель Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане. В ходе заседания было рассмотрено обращение предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере индустрии наращивания ресниц. На сегодняшний день, с каждым днем от клиентов индустрии наращивания ресниц поступает много жалоб на качество оказываемых услуг и на слабо квалифицированных мастеров в данной сфере. Все больше потребители сталкиваются с халатным отношением мастеров к своей работе, с использованием некачественных материалов, которые оказывает пагубное воздействие на здоровье людей и могут привести к инвалидности.

Поскольку, на сегодняшний день в законодательстве Республики Казахстан отсутствуют требовании к качеству и безопасности услуг по наращиванию ресниц, а также санитарно-эпидемиологические требовании созрела необходимость проработки данной проблемы.

В своем выступлении, Руководитель Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане, отметил необходимость нормативного документа, регулирующего данный вопрос. Также рассказал всем участникам о правилах и порядке разработки национальных стандартов о том, кем они утверждаются, кто и как может их разрабатывать, и к каким результатам приведет применение стандартов в своей профессиональной деятельности.