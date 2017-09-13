Казахстанской молодежи предложили стажировку в Мажилисе Парламента РК

Проект реализуется в несколько этапов: регистрация конкурсантов, отбор, собеседования, образовательный этап и прохождение стажировки, сообщает Zakon.kz.

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием исполняющего обязанности Председателя Совета ассоциации «Болашақ», депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва Бахтияра Макен, Директора департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК Габидоллы Оспанкулова.

Ассоциация «Болашак» при поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества запустила республиканский проект «Молодежный кадровый резерв 2017».

Цель проекта: формирование новой генерации современных и эффективных управленцев для системы государственного управления, бизнеса и сферы общественной деятельности» из числа молодежи.

В проекте могут принять участие граждане Республики Казахстан, в возрасте от 18 до 29 лет. Прием заявок на участие в проекте будет осуществляться с 12 до 30 сентября т.г. на сайте www.rezerv.kz.

По итогам проекта будет отобрано 48 молодых людей, по 3 человека с каждого региона страны. 32 человека пройдут стажировку в Мажилисе Парламента РК, 16 человек пройдут стажировку в государственных органах, национальных компаниях.

Отбор конкурсантов будет осуществлять специальные созданные комиссии, в которые войдут депутаты областного и городского маслихатов, представители государственных органов, общественных организаций, СМИ и бизнес сферы.

«В своей статье «Взгляд будущее: модернизация общественного сознания» Президент страны делает основной акцент на культе знаний и говорит об успехе нации, где главной ценностью является образование. И наша главная цель, с помощью данного проекта создать сильный резерв, основанный на лучшем потенциале молодого поколения страны. Ресурсы, направленные государством во благо молодежи, находят свое применение, посредством подобных проектов» - отметил и.о. Председателя Совета Ассоциации «Болашақ» Бахтияр Макен.

Проект «Молодежный кадровый резерв» реализуется с 2009 года. За 8 лет реализации в проекте приняли участие более 14 000 молодых людей, 420 из которых прошли открытый конкурсный отбор, тестирование, обучающие модули, оценку профессиональных компетенций, стажировку в различных организациях.