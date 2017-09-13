Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Общенациональная Коалиция Демократических Сил призвала поддержать переход на латиницу

13 сентября 2017, 11:52

Мухтар Кул-Мухаммед также выразил мнение, что именно переход на латиницу станет фундаментом духовной модернизации.

Сегодня в Астане состоялось заседание Общенациональной Коалиции Демократических Сил «Казахстан-2050». Главным поводом для встречи стал перевод государственного языка на латинскую графику.

Все без исключения члены коалиции, которая объединяет 5 политических партий, 17 крупнейших общественных объединений и свыше 500 НПО, выразили однозначную поддержку перехода казахского алфавита на латиницу. Члены ОКДС рассматривают переход казахской письменности на новый алфавит как важнейшую основу духовной модернизации нации, новую возможность полномасштабной интеграции в мировое информационное, технологическое, образовательное, научное, культурное пространство, сохраняя и преумножая при этом богатое культурное наследие и общенациональные ценности.

Как отметил на заседании Председатель Коалиции, Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан», переход казахского языка на латиницу решает триединую задачу.

«Во-первых, это создает благоприятные условия для массового овладения английским языком, интегрируя нас в глобальный англоязычный мир. Во-вторых, открывает новые возможности для доступа к самым современным достижениям науки и техники. В-третьих, объединяет всех казахов, проживающих в более чем сорока странах мира. Переходя на латиницу, мы модернизируем современный казахский язык, совершенствуя его грамматику", -подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.

Мухтар Кул-Мухаммед также выразил мнение, что именно переход на латиницу станет фундаментом духовной модернизации.

«Глава государства в самые судьбоносные моменты нашей истории всегда принимает очень мудрое и стратегически верное решение. Елбасы предложил переход на латиницу тогда, когда Казахстан уже состоялся как одно из самых уважаемых государств в мире, когда в стране царят стабильность, согласие и единство народа. Поэтому переход на латиницу должен быть основой духовной модернизации», - резюмировал Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...