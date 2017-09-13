Общенациональная Коалиция Демократических Сил призвала поддержать переход на латиницу

Сегодня в Астане состоялось заседание Общенациональной Коалиции Демократических Сил «Казахстан-2050». Главным поводом для встречи стал перевод государственного языка на латинскую графику.

Все без исключения члены коалиции, которая объединяет 5 политических партий, 17 крупнейших общественных объединений и свыше 500 НПО, выразили однозначную поддержку перехода казахского алфавита на латиницу. Члены ОКДС рассматривают переход казахской письменности на новый алфавит как важнейшую основу духовной модернизации нации, новую возможность полномасштабной интеграции в мировое информационное, технологическое, образовательное, научное, культурное пространство, сохраняя и преумножая при этом богатое культурное наследие и общенациональные ценности.





Как отметил на заседании Председатель Коалиции, Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан», переход казахского языка на латиницу решает триединую задачу.





«Во-первых, это создает благоприятные условия для массового овладения английским языком, интегрируя нас в глобальный англоязычный мир. Во-вторых, открывает новые возможности для доступа к самым современным достижениям науки и техники. В-третьих, объединяет всех казахов, проживающих в более чем сорока странах мира. Переходя на латиницу, мы модернизируем современный казахский язык, совершенствуя его грамматику", -подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.





Мухтар Кул-Мухаммед также выразил мнение, что именно переход на латиницу станет фундаментом духовной модернизации.





«Глава государства в самые судьбоносные моменты нашей истории всегда принимает очень мудрое и стратегически верное решение. Елбасы предложил переход на латиницу тогда, когда Казахстан уже состоялся как одно из самых уважаемых государств в мире, когда в стране царят стабильность, согласие и единство народа. Поэтому переход на латиницу должен быть основой духовной модернизации», - резюмировал Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».



