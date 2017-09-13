Через 31 год после аварии на Чернобыльской АЭС запустили колесо обозрения
13 сентября 2017, 12:54
Колесо обозрения в Припяти построили за несколько месяцев до крупнейшей ядерной катастрофы в мире.
По-настоящему жуткие кадры из Парка развлечений Припяти. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС заработало колесо обозрения. Оно стало главным символом зараженного радиацией города, который тридцать один год назад навсегда покинули все его жители. А запустили аттракцион туристы, пишет Вести.ру.
Видео опубликовал на своем канале путешественник из Польши. В пояснениях он отметил, что его привели в движение механически, без электрики. Колесо при этом никак не пострадало, сообщает телеканал "Россия 24".
Колесо обозрения в Припяти построили за несколько месяцев до крупнейшей ядерной катастрофы в мире. Торжественное открытие планировали на День труда, который отмечался 1 мая.
Взрыв на четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошел за 5 дней до этого. Территорию центрального парка Припяти признали одной из самых зараженных и опасных для здоровья человека. В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения сейчас готовят жалобу на действия незадачливых туристов.
Фото: Петр Сивков/ТАСС
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