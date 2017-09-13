Honda показала городской электрокар для Европы
13 сентября 2017, 13:42
Компактный (на 10 см короче малолитражки Jazz) хетчбэк выполнен в ретро-стиле.
На международном автосалоне во Франкфурте Honda представила Urban EV Concept – концепт городского электромобиля, который выйдет на европейский рынок в 2019 году. Компактный (на 10 см короче малолитражки Jazz) хетчбэк выполнен в ретро-стиле, но платформа его – совершенно новая, разработанная специально для этой модели.
Между круглыми головными фарами Honda Urban EV Concept расположен дисплей, на который выводятся приветствия, советы для других водителей и статус заряда. Похожий экран имеется и в задней части. В салоне установлены два дивана, рассчитанные на четверых человек. На приборной панели разместился широкий дисплей, также экраны встроены в двери – они выполняют функцию зеркал заднего вида.
Honda не раскрыла никаких подробностей о силовой установке, отметив лишь, что Urban EV Concept умеет не только принимать, но и отдавать энергию, в том числе – продавать ее обратно поставщику. В оснащение, помимо прочего, вошел личный консьерж – обучаемая система Honda Automated Network Assistant.
Текст: Александр Орехов
Фото: Honda
Via cartimes
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