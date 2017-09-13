На Азиатские игры в Ашхабад отправится второй состав сборной РК по тяжелой атлетике

С 17 по 27 сентября в Ашхабаде пройдут V Азиатские Игры в закрытых помещениях. В соревнованиях по тяжелой атлетике будут разыгрываться 16 комплектов медалей в восьми весовых категориях.





В состав женской сборной вошли Сауле Садуакасова (до 58 кг), Асем Садыкова (до 63 кг), Анжела Чалкарова (до 69 кг), Валерия Дежнина (до 75 кг), Александра Аборнева (90+ кг). В состав мужской Игорь Сон (до 56 кг), Михаил Макеев (до 77 кг), Семен Линдер (до 85 кг), Иван Голушко (до 94 кг), Ибрагим Берсанов (до 105 кг), Селимхан Абубакаров (105+ кг).





«На Азиатские Игры в Ашхабад едет второй состав Сборной, в то время как первый готовится к предстоящему Чемпионату Мира в США. Наша задача достойно выступить на этих Играх, показать свой потенциал, почувствовать помост, так как кто-то впервые принимает участие в международном старте, а у кого-то был большой перерыв ввиду травмы. Посмотрим, на что способна наша молодая спортсменка Анжела Чалкарова, которая отлично показывает себя на республиканских первенствах. Также хотим «в бою» посмотреть нашего тяжеловеса Селимхана Абубакарова, у которого будут достаточно сильные соперники на этом турнире. Из опытных — это Берсанов и Аборнева, но последняя после травмы. В целом организаторы заявили более 60 стран-участниц, поэтому, думаю, старт будет интересным», - отметил главный тренер НСК Юрий Мельников



