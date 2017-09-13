Renault сделала авто частью умного дома

Компания Renault представила на автосалоне во Франкфурте концепт-кар Symbioz. Это автопилотируемый электрический однообъемник, дающий представление о том, какими могут стать машины в 2030 году.





В действительности, Symbioz – это целых три проекта в одном: помимо концепта, французы разработали демонстрационный автомобиль, а также «умный» дом, частью которого предполагается сделать подобный транспорт. Дом и машина объединены искусственным интеллектом в единую «экосистему» и, фактически, авто может использоваться как своего рода дополнительная комната: специальная платформа поднимает транспортное средство на террасу на крыше.





Габариты Renault Symbioz – 4,7x1,98x1,35 метра. По внешним размерам модель относится к сегменту D, но внутри она такая же просторная, как автомобили Е-класса. Концепт получил сдвижные двери и поднимающиеся вверх стеклянные панели крыши – вся конструкция раскрывается «подобно цветку». Оформление салона вдохновлено интерьером гостиной. Кресла можно поворачивать, чтобы было удобнее общаться друг с другом. Автопилот соответствует четвертому уровню автономности по классификации Сообщества автомобильных инженеров. Когда он активирован, руль убирается в приборную панель, а та автоматически сдвигается примерно на 15 см, высвобождая дополнительное пространство. Приборы и мультимедийка объединены на 80-сантиметровом дисплее на органических светодиодах.





Силовая установка включает два электромотора, каждый из которых вращает одно заднее колесо. Совокупная отдача системы – 500 киловатт (680 л.с.) и 660 Нм. Она позволяет развить 100 км/ч менее чем за 6 секунд. Батареи емкостью в 72 киловатт-часа хватает на 500 км пути в реальных дорожных условиях. Беспроводная зарядка позволяет восполнить 80-процентный запас энергии всего за 20 минут. В «Рено» говорят, что к 2030 году, когда подобные машины станут реальностью, характеристики будут улучшены.





Что касается демо-кара, который пока не достроен, он предвосхищает серийную модель не столь отдаленного будущего. Этот автомобиль – также электрический, автономный и постоянно подключенный к Сети – встанет на конвейер в 2023 году.



