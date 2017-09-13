5,6 млдр.тенге выделено Жангалинскому району ЗКО для развития инфраструкты

В Жангалинском районе Западно-Казахстанской области начата реализация важных проектов по развитию инфраструкты. На выполнение этих работ выделено 5,6 млрд.тенге. Как подчеркнул аким ЗКО, реализация намеченных задач призвана существенно улучшит социальное самочувствие жителей глубинки. Таково поручение Главы государства – неуклонно улучшать уровень благосостояния сельского населения.









Качественная чистая питьевая вода будет подведена к 8 населенным пунктам района, в том числе и к райцентру с. Жангала. Из выделяемых на строительство водопровода 2 млрд. тенге в этом году уже поступает 400 млн. тенге, что позволяет активно вести работы. Водозабор будет производиться в местечке Кулшык на границе Жангалинского и Бокейординского районов.





Протяженность водопровода составит 146 км. Подрядчики обещают хорошее качество воды и работы водпровода, поскольку там устанавливаются германские насосы. Также чистая питьевая вода в этом году придет в дома жителей Пятимарского, Бирликского сельских округов, а до весны следующего года в Мастексайский сельский округ.









Плюс к указанному в Жангалинском районе в ближайшем времени будут газифицированы 4 сельских округа, отремонтированы 7 внутрипоселковых дорог. По словам акима области, реализация всех важнейших для района проектов имеет большое значение, начало работ характеризуется хорошими темпами.





А. Кульгинов рассказал, что несмотря на выделенные из бюджета средства для ремонта внутренних дорог Бокейординского и Жанибекского районов, пока никто из не изъявил желания заняться этим, очевидно из-за отдаленности.









- Это очень важный перспективный проект, финансирование которого производится за счет республиканского бюджета. Данный проект получил поддержку Правительства РК. Только для обеспечения питьевой водой выделено свыше 2-х млрд.тенге, 400 млн.из них уже поступило. Работы по проведению водопроводов начались недавно. Это связано с тем, что многие компании не хотят работать в отдаленных районах, поскольку это связано с большими расходами, поэтому не участвуют в конкурсах. Возможно, следует изменить некоторые требования в конкурсах для дорожно-строительных предприятий, поскольку условия в городе и в глубинке разные. В свою очередь, нами будет оказана всякая поддержка, но и требование жесткие. Руководство области и района будут контролировать качественное и своевременное выполнение работ, - отметил аким области в интервью журналистам.









Аким области также сообщил, что с учетом реализуемых в этом году проектов газификация региона составит 97 процентов, а обеспеченность чистой питьевой водой превысит 70 процентов.



