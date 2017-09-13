Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

В Мажилисе началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят проект закона «О ратификации Договора о торговле оружием», сообщает Zakon.kz.





Кроме того, будет рассмотрен проекте закона «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О членстве Республики Казахстан в Международном Валютном Фонде, Международном Банке Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорации, Международной Ассоциации Развития, Многостороннем Агентстве Гарантии Инвестиций, Международном Центре по Урегулированию Инвестиционных Споров, Европейском Банке Реконструкции и Развития, Азиатском Банке Развития, Исламском Банке Развития».





Также будут подготовлены заключения по проектам законов «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о повторной реструктуризации задолженности Правительства Грузии по государственным кредитам, предоставленным Правительству Грузии Правительством Республики Казахстан»; «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о международном автомобильном сообщении»; «О ратификации Письма–соглашения между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития относительно поправок к Соглашению о займе № 2967 – KAZ (Обычные операции) (Инвестиционная программа ЦАРЭС Коридор 2 [участки в Мангистауской области] - Проект 2) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития».



