Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
13 сентября 2017, 14:48
Предположительно, политик мог уехать в город Черновцы.
Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили "бесследно исчез" из отеля во Львове, где он находился после незаконного пересечения границы страны 10 сентября, сообщает ТАСС.
"Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы, - говорится в сообщении агентства УНИАН. - Охранники Саакашвили уверяли журналистов, что тот никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере отеля во Львове. Однако Саакашвили вышел из отеля. Сотрудники отеля отмечают, что политик не возвращался".
При этом источники в правоохранительных органах заявили, что политик пределы области не покидал, отмечает агентство.
Фото: © EPA-EFE/MYKOLA TYS
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