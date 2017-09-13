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В ВКО выпал первый снег

13 сентября 2017, 14:59

В ВКО ожидаются заморозки до -3 градусов и усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. С 12 по 13 сентября было объявлено штормовое предупреждение.

Очевидцы сообщили, что сегодня утром снег выпал в районе Осиновского перевала, передает YK-news.kz.

Жители области делятся в социальных сетях снимками заснеженных пейзажей. В Казгидромете пояснили, что официально снег не зарегистрирован. Дело в том, что в районах, где выпал снег попросту отсутствуют метеостанции.

— По нашим данным, в Зыряновском районе ночью было плюс семь градусов, — рассказали специалисты Казгидромета. — Мы не располагаем данными о том, что в горах выпал снег.



Ранее синоптики сообщали, что в ВКО ожидаются заморозки до -3 градусов и усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. С 12 по 13 сентября было объявлено штормовое предупреждение.

Анжелика Фёдорова.

Фото: социальные сети.

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