В ВКО выпал первый снег
13 сентября 2017, 14:59
В ВКО ожидаются заморозки до -3 градусов и усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. С 12 по 13 сентября было объявлено штормовое предупреждение.
Очевидцы сообщили, что сегодня утром снег выпал в районе Осиновского перевала, передает YK-news.kz.
Жители области делятся в социальных сетях снимками заснеженных пейзажей. В Казгидромете пояснили, что официально снег не зарегистрирован. Дело в том, что в районах, где выпал снег попросту отсутствуют метеостанции.
— По нашим данным, в Зыряновском районе ночью было плюс семь градусов, — рассказали специалисты Казгидромета. — Мы не располагаем данными о том, что в горах выпал снег.
Ранее синоптики сообщали, что в ВКО ожидаются заморозки до -3 градусов и усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. С 12 по 13 сентября было объявлено штормовое предупреждение.
Анжелика Фёдорова.
Фото: социальные сети.
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