В ВКО выпал первый снег

В ВКО ожидаются заморозки до -3 градусов и усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. С 12 по 13 сентября было объявлено штормовое предупреждение.

Очевидцы сообщили, что сегодня утром снег выпал в районе Осиновского перевала , передает , передает YK-news.kz





Жители области делятся в социальных сетях снимками заснеженных пейзажей. В Казгидромете пояснили, что официально снег не зарегистрирован. Дело в том, что в районах, где выпал снег попросту отсутствуют метеостанции.





— По нашим данным, в Зыряновском районе ночью было плюс семь градусов, — рассказали специалисты Казгидромета. — Мы не располагаем данными о том, что в горах выпал снег.









Ранее синоптики сообщали, что в ВКО ожидаются заморозки до -3 градусов и усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. С 12 по 13 сентября было объявлено штормовое предупреждение.





Анжелика Фёдорова.



