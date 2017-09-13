СМИ: В Индии заблокировали «ВКонтакте» из-за «смертельной игры»

Cоцсеть заблокирована временно, и сейчас чиновники пытаются выяснить, сколько человек используют этот ресурс для игры "Синий кит".

В Индии частично заблокировали российскую социальную сеть "ВКонтакте" из-за угрозы жизни детей, которые играют в суицидальную игру "Синий кит" , сообщает , сообщает RT





При попытке зайти на страницу сайта пользователи видят сообщение, что сайт заблокирован по решению властей страны.





Представитель министерства информационных технологий Аджай Кумар сообщил, что соцсеть заблокирована временно, и сейчас чиновники пытаются выяснить, сколько человек используют этот ресурс для игры "Синий кит".





Он добавил, что соцсеть заблокировали после встречи с интернет-компаниями.