СМИ: В Индии заблокировали «ВКонтакте» из-за «смертельной игры»
13 сентября 2017, 15:03
Cоцсеть заблокирована временно, и сейчас чиновники пытаются выяснить, сколько человек используют этот ресурс для игры "Синий кит".
В Индии частично заблокировали российскую социальную сеть "ВКонтакте" из-за угрозы жизни детей, которые играют в суицидальную игру "Синий кит", сообщает RT.
При попытке зайти на страницу сайта пользователи видят сообщение, что сайт заблокирован по решению властей страны.
Представитель министерства информационных технологий Аджай Кумар сообщил, что соцсеть заблокирована временно, и сейчас чиновники пытаются выяснить, сколько человек используют этот ресурс для игры "Синий кит".
Он добавил, что соцсеть заблокировали после встречи с интернет-компаниями.
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