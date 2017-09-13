Как получить разрешение на временное или постоянное проживание в Казахстане

Прием, рассмотрение и выдача разрешений на временное и постоянное проживание в РК производится Управлениями миграционной службы ДВД городов и областей.

Министр внутренних дел РК своим приказом от 2 августа 2017 года внес изменения и дополнения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.





Так, прием, рассмотрение и выдача разрешений на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан производится Управлениями миграционной службы Департаментов внутренних дел городов Астаны, Алматы и областей, районными, городскими, отделами внутренних дел и представительством МВД.





При этом указывается, что иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Казахстане с визой на постоянное проживание либо прибывшие из государств, заключивших с РК соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также этнические казахи независимо от категории, выданной им визы, обращаются в органы внутренних дел для получения разрешения на постоянное проживание в республике.





За получением разрешения на постоянное жительство в Казахстане не могут обращаться иностранцы и лица без гражданства перечисленные в статье 7 закона.





Для получения разрешения, иностранцы и лица без гражданства предоставляет в органы внутренних дел по месту пребывания, следующие документы:





- заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, по форме согласно приложению 2 к настоящем Правилам;

- копия и подлинник (для сверки) национального паспорта, документ лица без гражданства заявителя, срок действия, которых на день обращение свыше 180 календарных дней;

при совместном обращении копии и подлинник свидетельства о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий личность ребенка, не достигшего 16 - летнего возраста;

- письменное согласие государства подтверждающее разрешение на постоянное проживание за рубежом или листок убытия либо другой документ (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в РК и этнических казахов из Китая, если иное не предусмотрено международными договорами;

- автобиографию на государственном либо русском языке, с подписью ходатайствующего;

- документ о подтверждении своей платежеспособности, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на основании международных договоров, и членов их семей;

- документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан КНР, если иное не предусмотрено международными договорами;

- нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в Республике Казахстан;

- нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;

- справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в РК в соответствии с приказом министра здравоохранения «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан»;

- 1 фотографию размером 35х45 мм;

- справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданный компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица без гражданства не имеющего удостоверения лица без гражданства);

- срок действия документов, указанных в подпунктах 5), 6) и 9) пункта 10 настоящих Правил не более 180 календарных дней.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



