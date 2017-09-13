Прочная основа государственности

Линара Сактаганова

Конституция Казахстана является мощным политико-правовым инструментом консолидации казахстанцев. За годы независимости Казахстана Основной Закон положил начало повсеместным преобразованиям и создал прочную основу для развития правовой системы в соответствии с общегуманистическими идеями и постулатами конституционализма.

Таким был лейтмотив международной научно-практической конференции «Конституция и общество, возрождение государства», посвященной Дню Конституции Республики Казахстан.

В работе конференции приняли участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, председатель Верховного Суда Кайрат Мами, депутаты Парламента, руководители центральных государственных органов, представители международных организаций, эксперты в области права из стран ближнего и дальнего зарубежья, представители научной общественности Казахстана.

На площадке форума участники обсудили вопросы модернизации общества и государства, а также роли Основного Закона в жизни страны. Были особо отмечены результаты конституционной реформы, проведенной в РК по инициативе Президента Казахстана.

С приветственной речью от имени Главы государства выступила Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова. В приветственном слове подчеркнуто, что Основной Закон является гарантией законности, согласия и поступательного развития нашей страны. «Сегодня о Казахстане говорят как о лидере глобального антиядерного движения, наша страна представлена в качестве непостоянного члена в Совете безопасности ООН, в Астане работает Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017». В стране укрепляется экономика, социальная сфера, развивается бизнес и гражданское общество. Основываясь на Конституции, мы решаем амбициозные задачи. К 2050 году Казахстан должен войти в тридцатку самых развитых государств мира», - говорится в приветственной речи Президента. Глава государства, обращаясь к участникам конференции, напомнил, что в текущем году проведена конституционная реформа, основанная на 25-летнем опыте суверенного развития страны, с учетом мнения широких кругов населения. В ее основе - перераспределение ряда полномочий между ветвями государственной власти, расширение самостоятельности и ответственности Парламента и Правительства, укрепление механизмов защиты конституционных ценностей, прав и свобод человека и гражданина, модернизация основ судебной системы и государственного управления. Конституционные новеллы создают прочный фундамент для дальнейшей модернизации всех сфер жизнедеятельности общества и государства. С этой позиции конституционная реформа в Казахстане и ее реализация могут представлять большой интерес как для казахстанских участников конференции, так и для наших зарубежных гостей, говорится в обращении Главы государства.

Председатель Верховного Суда РК Кайрат Мами отметил важное значение Конституции 1995 года, которая ознаменовала собой строительство суверенной государственности на казахстанской земле, открыла новые перспективы и создала исключительные политические правовые возможности для поступательного развития нашего общества.

Кайрат Мами при этом особо подчеркнул, что все достижения Казахстана невозможны без всесторонне выверенной, точной стратегии Главы государства, а также прочных конституционных основ государственного развития.

- Особо значимыми для нас являются положения Основного Закона, определяющие конституционные ценности нашего общества. Имея главное значение, они определяют цели и задачи, а также основополагающие идеи общественного и государственного устройства страны. Основной Закон выступает в качестве важнейшего средства гарантирования принципов свободы и взаимной ответственности государства и личности. В Конституции сконцентрированы мировоззренческие ориентиры развития казахстанского общества. Конституция не застывший правовой акт, а программа, приспособленная к жизненным закономерностям, и основа правоприменения. Поэтому конституционное развитие Казахстана продолжается с учетом изменяющихся условий и потребностей общества. Конституционная реформа 2017 года стала очередным этапом на пути правовой модернизации современного Казахстана, - считает Кайрат Мами.

Был также отмечен вклад судебной системы в развитие Казахстана.

Важную роль судебной и правоохранительной систем в реализации конституционных норм отметил руководитель Офиса программ ОБСЕ Дьердь Сабо.

- Основной Закон дает направление для развития демократического правового государства. Конституцию не надо толковать, она не может регламентировать каждую деталь жизни, для этого существует в Казахстане Конституционной Совет, - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель Конституционного Совета РК Игорь Рогов сделал акцент на основополагающих ценностях Конституции, определяющих лицо современного Казахстана как достойного члена мирового сообщества.

По его словам, в Основном Законе нашей страны закреплены прогрессивные принципы деятельности республики, демократический политический режим, верховенство права, суверенитет, единство государственной власти с разделением ее на законодательную, исполнительную и судебную ветви, а также равенство, незыблемость основных прав и свобод человека.

- Конституция как форма отражения закономерностей развития общества и государства сама подвергалась модернизации, адекватно происходящим внутри страны и в мировом правовом пространстве трансформациям и вызовам, создавая необходимый правовой фундамент для качественного обновления и роста. Успехи нашей республики стали возможными благодаря четко выверенной Концепции конституционного развития страны, автором которой является основатель нового независимого государства Казахстан, Первый Президент республики Нурсултан Назарбаев, - добавил Игорь Рогов.

Одним из важных моментов реформирования стало закрепление статуса омбудсмена на конституционном уровне. На данном вопросе остановился Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров.

Прежде всего, он отметил то, что Конституция, являясь Основным Законом страны, создает условия для позитивных преобразований в государстве, выступает ключевым двигателем развития и обновления общественного правосознания. Конституция, принятая в 1995 году, способствовала становлению независимой государственности Республики Казахстан, а принятые с течением времени изменения увеличили потенциал Основного Закона страны.

- Закрепление статуса омбудсмена на конституционном уровне стало серьезным шагом, приблизившим нас к цели приведения института омбудсмена в соответствие с Парижскими принципами о статусе национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека. Прогресс нашей страны в данном направлении не остался незамеченным и получил широкую поддержку со стороны международной правозащитной среды.

Кроме того, значительно укрепилась позиция Уполномоченного по правам человека внутри страны, во взаимоотношениях с государственными органами и представителями гражданского общества.

Стоит отметить, что Уполномоченный по правам человека является независимым должностным лицом, осуществляющим дополнительный контроль и наблюдение за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, наделенным в пределах своей компетенции полномочиями применять меры по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. При этом его деятельность не влечет ограничения компетенции других государственных органов, осуществляющих защиту прав человека в соответствии с Конституцией и законодательством РК, - подчеркнул А. Шакиров.

Как отмечалось, ежегодно в адрес омбудсмена поступает около полутора тысяч обращений о нарушениях прав человека. Приблизительно 18 процентов жалоб от общего числа, принятых в производство, завершаются принятием положительного решения в пользу заявителей с последующим восстановлением нарушенных прав.

Председатель Конституционной палаты Верховного Суда Кыргызской Республики Эркинбек Мамыров, в свою очередь, отметил важность конференции в контексте обмена передовым опытом и обсуждения актуальных вопросов конституционного права.

В своем выступлении он подчеркнул важнейшую роль Конституции Кыргызской Республики 2010 года в стабилизации политической ситуации и укреплении общества после революционных волнений и на основе которой были проведены основные реформы того периода.

- Конституция, действительно, обеспечивает стабильность государства, и каждый гражданин, каждый член общества пользуется этой стабильностью, находясь под защитой Основного Закона, - считает Эркинбек Мамыров.

Судья Конституционного суда Российской Федерации Николай Бондарь также отметил важность для стран СНГ поиска оптимальных государственных моделей, обмена опытом и его совместного изучения.

- Не случайно проблемы модернизации современного общества и государства, роли Конституции в осуществлении модернизации обсуждаются здесь в Казахстане. Казахстан показывает очень яркий пример динамичного развития, в том числе конституционного реформирования общества и государства. Объявлен третий этап модернизации. Все это является свидетельством глубокого анализа процессов развития, попытка определить перспективы развития, в том числе конституционно-правового, наметить конкретные планы, рубежи по решению очень сложных вопросов, связанных с вызовами, которые имеют место в со временной политической, экономической, правовой жизни, - сказал Н. Бондарь.

Говоря о конституционной реформе Казахстана, он подчеркнул, что произошедшие изменения представляют собой поиск новых подходов для еще более эффективного решения всех тех вопросов, которые имеют практическое значение.

Заместитель секретаря президиума Сейма Республики Латвия и экс-председатель Конституционного суда Гунарс Кутрис охарактеризовал Конституцию как соглашение граждан страны с самими собой.

- Это те рамки существования конкретного общества, которые они сами и приняли. Признаком современного общества является обеспечение прав человека. Какие права подлежат защите в первую очередь, зависит исключительно от выбранного государством направления развития. Например, если страна движется по высокотехнологичному пути, то в приоритете - сохранение личных данных, прав и свобод населения. И чем лучше развито государство, тем у него больше механизмов и возможностей для защиты гражданских прав, - считает он.

Своим мнением о законодательных реформах Казахстана поделился российский эксперт, д.ю.н., профессор Юрий Голик. По его словам, законодательные реформы Казахстана являются показателем сильного государства, власти и здорового общества.

- Тренд, который был выбран РК по изменению Конституции, по распределению полномочий, функций высших органов власти, совершенно оправдан. Это свидетельство того, что Казахстан - достаточно сильное государство, которое в состоянии ставить перед собой задачи и в состоянии эти задачи решать, - сказал Ю. Голик.

На его взгляд, государство должно менять свою законодательную базу, исходя из особенностей развития страны, народа, общества. Говоря о значимости конференции, он подчеркнул, что каждая конференция - это возможность выработки нового подхода к будущим решениям.

В ходе обсуждений участники форума подчеркнули, что Конституция Казахстана как форма отражения закономерностей развития общества и государства подвергалась модернизации адекватно происходящим внутри станы и мировом пространстве трансформациям и вызовам.

Было выражено единое мнение о том, что конституционная реформа будет способствовать успешной реализации Третьей модернизации Казахстана.