В Караганде за организацию свиданий между заключенными осужден сотрудник изолятора
13 сентября 2017, 16:05
Эта резонансная история стала известна только тогда, когда женщину вывезли в больницу, где ей был сделан аборт из-за патологий.
Без изменений оставлен приговор оперуполномоченному следственного изолятора в Караганде за создание благоприятных условий для свиданий между осужденными, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Апелляционная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда пришла к выводу, что капитан юстиции виновен, в связи с чем отказала ему в оправдании по одной статье, и в смягчении наказания по другой статье Уголовного кодекса.
«Изучив апелляционную жалобу, исследовав материалы уголовного дела и приговора, коллегия постановила: приговор оставить без изменения, жалобу без удовлетворения», - огласил председатель коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов.
Судья установил, что сотрудник изолятора устраивал свидания между мужчиной и женщиной, которые находились в следственном изоляторе в статусе следственно-арестованных. В частности, осужденный капитан и его адвокат просили оправдания по части 1 статьи 422 УК «принуждение к даче ложных показаний». По версии следствия, капитан писал письма осужденному мужчине с просьбой изменить показания в его пользу.
Эта резонансная история о свиданиях в изоляторе стала известна только тогда, когда женщину вывезли из следственного изолятора в больницу, где ей был сделан аборт из-за патологий. Этой ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Они допросили заключенную, которая рассказала, что забеременела от заключенного из мужской камеры. А любовные свидания им устраивал оперуполномоченный следственного изолятора.
Позже стало известно, что забеременевшая осужденная больна ВИЧ-инфекцией. Она была задержана по подозрению в совершении кражи и помещена в следственный изолятор. Оперативника задержали. Капитану юстиции вменялись преступления по трем статьям Уголовного кодекса "Превышение власти или должностных полномочий" по части 2 статьи 362 УК, "Принуждение осужденного мужчины к даче ложных показаний" по части 1 статьи 422 УК и по статье 118 Уголовного кодекса «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ/СПИД».
По версии следствия, капитан виноват в том, что осужденный рисковал здоровьем, когда вступал в половую близость, не защищенную средствами контрацепции. Но судья Казыбекбийского районного суда Караганды Алия Жошева оправдала оперуполномоченного по обвинению в риске заражения ВИЧ, указав, что в силу должностных инструкций подсудимый не мог знать о диагнозе женщины. Эти сведения являются врачебной тайной и доступны только медикам.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности и лишил его звания капитан. За то, что изолятор был превращен в дом свиданий, приказом начальника департамента уголовно-исполнительной системы наказаны выговорами и освобождениями от должностей заместитель руководителя изолятора, сам руководитель и другие работники.
Фото: inform.kz
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