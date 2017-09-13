Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Караганде за организацию свиданий между заключенными осужден сотрудник изолятора

13 сентября 2017, 16:05

Эта резонансная история стала известна только тогда, когда женщину вывезли в больницу, где ей был сделан аборт из-за патологий.

Без изменений оставлен приговор оперуполномоченному следственного изолятора в Караганде за создание благоприятных условий для свиданий между осужденными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Апелляционная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда пришла к выводу, что капитан юстиции виновен, в связи с чем отказала ему в оправдании по одной статье, и в смягчении наказания по другой статье Уголовного кодекса.

«Изучив апелляционную жалобу, исследовав материалы уголовного дела и приговора, коллегия постановила: приговор оставить без изменения, жалобу без удовлетворения», - огласил председатель коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов.

Судья установил, что сотрудник изолятора устраивал свидания между мужчиной и женщиной, которые находились в следственном изоляторе в статусе следственно-арестованных. В частности, осужденный капитан и его адвокат просили оправдания по части 1 статьи 422 УК «принуждение к даче ложных показаний». По версии следствия, капитан писал письма осужденному мужчине с просьбой изменить показания в его пользу.

Эта резонансная история о свиданиях в изоляторе стала известна только тогда, когда женщину вывезли из следственного изолятора в больницу, где ей был сделан аборт из-за патологий. Этой ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Они допросили заключенную, которая рассказала, что забеременела от заключенного из мужской камеры. А любовные свидания им устраивал оперуполномоченный следственного изолятора.

Позже стало известно, что забеременевшая осужденная больна ВИЧ-инфекцией. Она была задержана по подозрению в совершении кражи и помещена в следственный изолятор. Оперативника задержали. Капитану юстиции вменялись преступления по трем статьям Уголовного кодекса "Превышение власти или должностных полномочий" по части 2 статьи 362 УК, "Принуждение осужденного мужчины к даче ложных показаний" по части 1 статьи 422 УК и по статье 118 Уголовного кодекса «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ/СПИД».

По версии следствия, капитан виноват в том, что осужденный рисковал здоровьем, когда вступал в половую близость, не защищенную средствами контрацепции. Но судья Казыбекбийского районного суда Караганды Алия Жошева оправдала оперуполномоченного по обвинению в риске заражения ВИЧ, указав, что в силу должностных инструкций подсудимый не мог знать о диагнозе женщины. Эти сведения являются врачебной тайной и доступны только медикам.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности и лишил его звания капитан. За то, что изолятор был превращен в дом свиданий, приказом начальника департамента уголовно-исполнительной системы наказаны выговорами и освобождениями от должностей заместитель руководителя изолятора, сам руководитель и другие работники.

Фото: inform.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...