Депутаты мажилиса одобрили ратификацию Договора о торговле оружием

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект Закона «О ратификации Договора о торговле оружием» , передает , передает МИА «Казинформ»





«Договор о торговле оружием был принят 2 апреля 2013 года. На сегодняшний день участниками договора является 91 государство. Сфера применения Договора включает в себя категории обычных вооружений, такие, как стрелковое оружие, боевые танки, а также воздушные и морские суда. Договор предусматривает создание и использование каждым государством-участником национальных систем контроля, включая контрольные списки, которые предоставляются в Секретариат. Договором устанавливается прямой запрет на передачу вооружений в случае, если такая передача станет нарушением мер безопасности, принятых Советом Безопасности ООН, нарушением международных обязательств государства по международным соглашениям, если эти вооружения или средства могут быть использованы для совершения актов геноцида, преступлений против человечества, серьезных нарушений Женевской конвенции, нападений на гражданские объекты или гражданских лиц», - сказал заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров, представляя законопроект.





По его словам, государства-участники ежегодно должны предоставлять в Секретариат доклад с информацией о разрешенном или фактическом экспорте и импорте обычных вооружений. В такой доклад может не включаться информация конфиденциального характера по коммерческим соображениям или относящаяся к сфере национальной безопасности. Секретариат обеспечивает доступ к докладам и распространяет их среди государств-участников Договора.





Замминистра также отметил, что, в связи с несоответствием термина «перенаправление» в пункте 2 статьи 13 Договора на русском языке термину в пункте 2 статьи 13 на английском языке, предлагается ратифицировать Договор с заявлением о толковании, что под «перенаправлением» в данном случае будет пониматься «незаконное перенаправление».





Отвечая на вопросы депутатов, Т.Мухтаров сообщил, что ежегодный взнос Казахстана в созданный в рамках Договора добровольный целевой фонд для оказания помощи государствам-участникам, которым требуется международная помощь в связи с осуществлением Договора, составит 5 тысяч долларов США.



