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Старт проекта «Северный поток-2»

14 сентября 2017, 10:00

«Северный поток-2» - масштабный проект по строительству газопроводной системы из России в Европу по дну Балтийского моря.

Международный транспортно-логистический холдинг AsstrA-Associated Traffic AG реализует проект по доставке первой партии труб для строительства Европейской ветки газопровода «Северный поток-2».



«Северный поток-2» - масштабный проект по строительству газопроводной системы из России в Европу по дну Балтийского моря. Общая протяженность маршрута — более 1200 км, а мощность 55 миллиардов кубометров газа в год. Такой мощный газопровод необходим, из-за роста потребления российского газа в Европе. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, её акционеры: "Газпром", BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Shell. Газопровод введут в эксплуатацию в 2019 г.



AsstrA выиграла тендер на перевозку 2,25 тысяч тонн труб большого диаметра с антикоррозийным покрытием из Челябинска, где находится завод-производитель, в порт Мукран (Германия).

Компания AsstrA предложила двухэтапную схему доставки, в ее разработке и реализации принимали участие специалисты холдинга из Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. На первом этапе каждую трубу большого диаметра погрузят в отдельный автомобиль, в рамках проекта будет задействовано 157 грузовиков. Ежедневно 5-6 автомобилей отправляются из Челябинска в Санкт-Петербург. Основная сложность – ограниченные временные рамки доставки до Петербургского порта.

На втором этапе, после консолидации груза на портовом складе, опытные специалисты AsstrA фрахтуют отдельное судно и доставляют груз в Германию, где и начнут строительство европейской части газопровода.



Компетентность и профессионализм команды AsstrА позволяют успешно реализовывать сложные логистические проекты. Победа в тендере на перевозку труб для стратегически важного проекта «Северный поток-2» – очередное доказательство надежности компании AsstrA.


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