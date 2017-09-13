Сулейменов о членстве РК в АБИИ: это еще один источник дешевых денег
13 сентября 2017, 16:54
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может давать займы на развитие энергетической сферы.
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о том, в чем преимущество членства Казахстана в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
В среду на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили поправки, направленные на законодательное регулирование членства Казахстана в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Предусматривается закрепление госорганов, уполномоченных на отношения с международными организациями, а также регулирование финансовых взаимоотношений Казахстана, связанных с членством в международных организациях.
"Этот банк представляет для нас еще один источник дешевых денег. У нас много источников — это ЕБРР, Всемирный банк, Исламский банк, Азиатский банк, но, тем не менее, лимиты у данных фининститутов, они всегда устанавливаются. Соответственно, появление еще одного игрока с большими лимитами на нашу страну позволяет нам варьировать, смотреть, где нам наиболее выгодно брать ресурсы. Это первое — то есть право выбора и глубокая емкость заимствования", — пояснил Сулейменов журналистам.
По его словам, в отличие от других финансовых институтов АБИИ дает займы в сферу энергетики.
"Остальные международные финорганизации в основном дают в возобновляемую энергию, в городское, сельское хозяйство, но именно на энергетические проекты у них мандата нет. Поэтому, если мы хотим построить электростанцию, например, нам будет сложно привлечь деньги, к примеру, из ЕБРР. АБИИ на такие проекты деньги дает", — продолжил министр.
Кроме того, АБИИ может предоставить Казахстану финансирование в тенге, что существенно снижает валютные риски.
Сулейменов выразил надежду, что когда вопросы, связанные с нормативно-правовой базой, можно будет активизировать проекты с этим банком.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта today.kz
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