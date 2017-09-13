Сулейменов о членстве РК в АБИИ: это еще один источник дешевых денег

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о том, в чем преимущество членства Казахстана в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

В среду на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили поправки, направленные на законодательное регулирование членства Казахстана в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Предусматривается закрепление госорганов, уполномоченных на отношения с международными организациями, а также регулирование финансовых взаимоотношений Казахстана, связанных с членством в международных организациях.

"Этот банк представляет для нас еще один источник дешевых денег. У нас много источников — это ЕБРР, Всемирный банк, Исламский банк, Азиатский банк, но, тем не менее, лимиты у данных фининститутов, они всегда устанавливаются. Соответственно, появление еще одного игрока с большими лимитами на нашу страну позволяет нам варьировать, смотреть, где нам наиболее выгодно брать ресурсы. Это первое — то есть право выбора и глубокая емкость заимствования", — пояснил Сулейменов журналистам.





По его словам, в отличие от других финансовых институтов АБИИ дает займы в сферу энергетики.





"Остальные международные финорганизации в основном дают в возобновляемую энергию, в городское, сельское хозяйство, но именно на энергетические проекты у них мандата нет. Поэтому, если мы хотим построить электростанцию, например, нам будет сложно привлечь деньги, к примеру, из ЕБРР. АБИИ на такие проекты деньги дает", — продолжил министр.





Кроме того, АБИИ может предоставить Казахстану финансирование в тенге, что существенно снижает валютные риски.





Сулейменов выразил надежду, что когда вопросы, связанные с нормативно-правовой базой, можно будет активизировать проекты с этим банком.



