Мы единодушно поддерживаем внедрение латинского алфавита в нашу жизнь - писатель Госман Толегул

Неделя началась с важной новости – на Парламентских слушаниях рассматривался вопрос о переводе казахского алфавита на латинскую графику. Надо подчеркнуть, что это – вопрос поистине судьбоносного характера, который имеет историческую значимость для нашего народа, для нашей духовности и культуры.





Как известно, в постсоветском пространстве с обретением независимости некоторые тюркоязычные республики незамедлительно перешли на латиницу. В казахстанском обществе об этом тоже стали говорить уже в первые годы суверенитета. О необходимости перевода казахской письменности на новый алфавит, основанный на латинице, подчеркивалось и в Стратегии «Казахстан-2050».





Но мы не спешили: надо было в первую очередь решить грандиозные экономические задачи, создать в этом плане соответствующую крепкую базу. На протяжении четверти века мы всесторонне обдумывали, взвешивали все за и против важнейшего государственного, общенародного дела. И Президент страны всегда призывал не торопиться в этом вопросе, подойти к нему на основательной научной основе, с учетом опыта других стран.





Ощутимым толчком для конкретного осуществления намеченного послужила недавняя программная статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





«Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все эти годы Независимости. – пишет Нурсултан Абишевич. – До конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. В ближайшие 2 года провести необходимую организационную и методическую работу».





Для реализации этой задачи была создана специальная Национальная комиссия по вопросам духовной модернизации, которая вот уже несколько месяцев проводила соответствующую подготовительную работу.





Кроме того в научной среде, во всех средствах массовой информации, в социальных сетях была представлена полная возможность свободного выражения самых различных мнений. И надо отметить, что все они в основном сводятся к тому, что перевод казахской графики – это и требование времени, и одна из первостепенных задач качественного возрождения родного языка.





Нет надобности констатировать, что латиница выдержала многовековое испытание времени. Судя по статистике, сейчас 80 процентов народов мира пользуются ею, подавляющая часть мировой информации формируется с ее помощью. То есть, все человечество стремится овладеть этой общепринятой, общепризнанной графикой, чтобы строить цивилизованные взаимоотношения, чтобы владеть самыми современными технологиями.





Правда, не везде это удается в полной мере. Так, в тех же странах, где слишком поспешили заменить свой алфавит, за прошедшую четверть века несколько раз вносили поправки, корректировки в новую графику. Поэтому понятно, что нам перед окончательным утверждением единого стандарта, как говорится, всем миром надо будет тщательнейшим образом, скурупулезно анализировать проект нового алфавита, общими усилиями довести его до совершенства.





Работая над претворением в жизнь этого масштабного проекта, нам следует помнить и об указании Главы государства, что «в период адаптации определенное время будет работать и кириллица». Ибо на этой графике за последние восемьдесят лет нашей истории успешно развивались образование, наука, литература и культура республики, она способствовала укреплению единства казахстанского общества, служила доступным средством межнационального общения в стране.





Впереди нас ждет громадная, нелегкая работа, которая наверняка займет многие годы, потребует системного подхода, принципиальных усилий. Но задача реальной модернизации общественного сознания, духовности нации диктует, что мы должны решиться на такой шаг.





Достижения, успехи Казахской республики за четверть века позволяют с уверенностью сказать, что наш народ с честью выдержит и это испытание. Чтобы добрые плоды сегодняшнего исторического решения пожинали наши дети, все последующие поколения. Мы единодушно поддерживаем внедрение латинского алфавита в нашу жизнь.





Госман Толегул





писатель-переводчик, член Общественного совета Акмолинской области



