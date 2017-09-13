В Шымкенте в рамках учений разбили палаточный городок

В Южно-Казахстанской области в сфере гражданской обороны, в соответствии с планом учений и тренировок по подготовке руководящего состава, начались комплексные учения. В ходе учений в Шымкенте прошла общегородская сейсмотренировка, а также разбили палаточный городок, передает пресс-служба акима ЮКО.









Сегодня в областном акимате под председательством главы региона Жансеита Туймебаева состоялось специальное совещание в рамках начавшихся в области республиканских командно-штабных учений. В совещании приняли участие представители центральных органов исполнительной власти Республики Казахстан, Главного командования Национальной гвардии и члены оперативной группы. На встрече руководителям соответствующих ведомств были определены задачи для дальнейшей работы, проводимой во время учений.









Аким области Жансеит Туймебаев специально посетил и ознакомился с готовностью палаточного городка, предназначенного для приема пострадавшего и оставшегося без крова населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.









В ходе ознакомления, глава региона отметил, что палаточный городок очень важен для безопасности жителей, так как Шымкент расположен в зоне сейсмической активности, где возможны землетрясения выше 7 баллов.









В структуру палаточного городка входят администрация городка, пункт приема, пункт регистрации, пункт информации и связи, а также почта-телеграф. Администрация городка состоит из должностных лиц местных исполнительных органов. В палаточном городке население будет обеспечено питанием, водой, теплой одеждой в холодное время года. Здесь также предусмотрено медицинское, противопожарное, транспортное обеспечение и охрана общественного порядка. Всего в палаточном городке временно смогут разместиться более 100 тысяч человек.









Стоит отметить, что при 7-бальном землетрясении возможное количество потерь среди населения составит 11%.





Фото: Самат Мырзалиев



