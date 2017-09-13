BMW представила гоночную «Восьмерку»

Еще до начала продаж дорожного купе 8-Series M8 GTE дебютирует на треке в рамках «24 часов Дейтоны».

На международном автосалоне во Франкфурте BMW Motorsport представила свою новую флагманскую модель для кузовных гонок – купе M8 GTE. В следующем сезоне оно будет соревноваться в сериях World Endurance Championship (FIA) и WeatherTech SportsCar Championship (IMSA).





Габариты новинки – 4980x2046x1212 мм, колесная база – 2880 мм, масса – всего 1220 кг. Конструктивно гоночный автомобиль близок к гражданским 8-Series и M8, которые разрабатываются параллельно. Это будет хорошо заметно по одинаковой линии крыши и дизайну передней и задней оптики. Кузовные панели M8 GTE выполнены из армированного углеволокном пластика (CFRP). Спереди и сзади установлены подвески на двойных поперечных рычагах. Мотор – 4,0-литровый TwinPower Turbo V8 с номинальной мощностью свыше 500 л.с. – сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой. В числе других технических особенностей – регулируемые амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости, дифференциал повышенного трения, карбоновое сцепление Sachs, камера заднего вида с функцией распознавания объектов и спортивный руль с 16 кнопками и 7 переключателями. Автомобиль ездит на 18-дюймовых дисках BMW Aero с резиной Michelin.





Еще до начала продаж дорожного купе 8-Series M8 GTE дебютирует на треке в рамках «24 часов Дейтоны». Одним из самых ярких событий сезона должно стать возвращение BMW Motorsport на марафон «24 часа Ле-Мана».



