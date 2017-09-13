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Электрокроссовер VW научился слушаться голоса

13 сентября 2017, 17:27

Автомобиль получил слегка измененный дизайн лицевой и задней части, новую двухцветную раскраску и переосмысленный интерьер.

На автосалоне во Франкфурте Volkswagen представил электрическое кросс-купе I.D. CROZZ II. Это доработанная и приближенная к серийному производству версия концепта I.D. CROZZ, показанного нынешней весной в Шанхае.

Автомобиль получил слегка измененный дизайн лицевой и задней части, новую двухцветную раскраску и переосмысленный интерьер. В оснащение вошли недавно разработанная система очистки воздуха и новый умный помощник, который позволяет, например, открывать и закрывать двери и включать и выключать режим автопилотирования I.D. Pilot при помощи голосовых команд.

Ключевые параметры остались без изменений. Кроссовер по-прежнему оснащается 75-киловаттным передним и 150-киловаттным задним электродвигателями, которые питаются от вмонтированной в пол батареи. Максимальная скорость составляет 180 км/ч, запас хода на одном заряде – 500 км по циклу NEDC. В Volkswagen говорят, что по управляемости I.D. CROZZ II не уступает хот-хетчу Golf GTI.

Товарная версия электрокроссовера появится в 2020 году – одновременно с хетчбэком I.D. В 2022-м к ним присоединится минивэн I.D. BUZZ.

Текст: Александр Орехов
Фото: Volkswagen

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