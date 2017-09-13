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В Китае рабочие положили более 600 "лежачих полицейских" на километр дороги

13 сентября 2017, 17:33

Причина создания такой необычной дороги не сообщается.

В Китае появилась автомобильная дорога, на один километр которой приходится более 600 лежачих полицейских, сообщает РИА Новости.

На записи видно, как машины с трудом преодолевают "полосу препятствий", двигаясь с очень низкой скоростью.

Отмечается, что "лежачие полицейские" расположены на расстоянии полтора метра друг от друга. Причина создания такой необычной дороги не сообщается.

Видео: Twitter-аккаунте Global Times



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