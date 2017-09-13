В Китае рабочие положили более 600 "лежачих полицейских" на километр дороги
13 сентября 2017, 17:33
Причина создания такой необычной дороги не сообщается.
В Китае появилась автомобильная дорога, на один километр которой приходится более 600 лежачих полицейских, сообщает РИА Новости.
Do you dare to try this bumpy road? This one-kilometer stretch of road is full of speed bumps, which are placed every 1.5 meters apart pic.twitter.com/MixvzfYNQo— Global Times (@globaltimesnews) 13 сентября 2017 г.
На записи видно, как машины с трудом преодолевают "полосу препятствий", двигаясь с очень низкой скоростью.
Отмечается, что "лежачие полицейские" расположены на расстоянии полтора метра друг от друга. Причина создания такой необычной дороги не сообщается.
Видео: Twitter-аккаунте Global Times
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