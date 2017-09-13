Более 340 тысяч человек участвуют в Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

На 1 сентября текущего года за участием в Программе обратились 377,8 тыс. человек, из них 340,7 тыс. человек были включены в состав участников Программы.

Из числа принявших участие в Программе безработными является - 260 тыс. человек (76,3 %), самостоятельно занятые - 80,6 тыс. человек (23,7%).

283 тыс. гражданам были оказаны активные меры содействия в занятости. Из них трудоустроено 281,2 тыс. человек, в том числе 174 тыс. человек (61,9%) трудоустроены на постоянные рабочие места.

В рамках первого направления Программы «Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда», совместно с акиматами областей, городов Астаны и Алматы созданы 1 855 мобильных групп по формированию списков претендентов на подготовку кадров. Определен перечень 317 организаций образования и 271 приоритетных специальностей для подготовки рабочих кадров (сервиса и обслуживания, технические, технологические, сельскохозяйственные) по 586 квалификациям. Бесплатное профессиональное и техническое образование предусмотрено для выпускников школ, не прошедших ЕНТ и не поступивших в учебные заведения.

На отчетную дату начали обучение 21,3 тыс. человек или 100% от годового плана. Участники Программы обеспечены стипендией, одноразовым горячим питанием и проездом.

С 1 апреля текущего года начато краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам. На 1 сентября на краткосрочные курсы были направлены 39,3 тыс. человек.

В ходе реализации второго направления Программы «Развитие массового предпринимательства» выдано 4 848 микрокредитов или 83,6% от запланированных показателей (5 800 микрокредитов). В том числе 75,3% микрокредита выдано на сферу животноводство и 24,7% на прочие услуги. Из числа получивших микрокредиты 2 952 человека или 60,9% - это начинающие предприниматели (стартап-проекты).

Развитие предпринимательства позволило открыть 5 868 новых рабочих мест.

По третьему направлению Программы «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов» было трудоустроено 107,4 тыс. человек, в том числе на социальные рабочие места - 19,9 тыс. человек или 121,3% от плана, 68,3 тыс. человек на общественные работы или 89% от плана, 19,2 тыс. молодых специалистов на молодежную практику или 113,2% от плана.

В рамках мер по повышению трудовой мобильности проведены межрегиональные ярмарки вакансий в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях, с участием работодателей регионов прибытия. По их итогам, 1 275 семей изъявили желание на добровольное переселение в северные регионы с трудоустройством на предложенные рабочие места.

На отчетную дату переселено 646 семей, из них 273 семьи это внутренние переселенцы из трудоизбыточных регионов.