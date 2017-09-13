"Cтекольному королю" М.Токмади продлили арест
13 сентября 2017, 18:13
Токмади будет под стражей до 12 ноября.
Муратхану Токмади продлили арест еще на два месяца, передает Today.kz.
"Муратхану Токмади продлили срок содержания под стражей до 12 ноября 2017 года", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 12 июня 2017 года казахстанские спецслужбы обезвредили в Алматы организованную преступную группировку, которой, предположительно, руководил владелец завода "Казстройстекло" Муратхан Токмади.
12 сентября в Прокуратуре Алматы заявили, что Токмади изъявил желание о заключении соглашения в форме сделки о признании вины.
Фото: voxpopuli.kz
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