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"Cтекольному королю" М.Токмади продлили арест

13 сентября 2017, 18:13

Токмади будет под стражей до 12 ноября.

Муратхану Токмади продлили арест еще на два месяца, передает Today.kz.

"Муратхану Токмади продлили срок содержания под стражей до 12 ноября 2017 года", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 12 июня 2017 года казахстанские спецслужбы обезвредили в Алматы организованную преступную группировку, которой, предположительно, руководил владелец завода "Казстройстекло" Муратхан Токмади.

12 сентября в Прокуратуре Алматы заявили, что Токмади изъявил желание о заключении соглашения в форме сделки о признании вины.

Фото: voxpopuli.kz



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