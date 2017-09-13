"Cтекольному королю" М.Токмади продлили арест

Токмади будет под стражей до 12 ноября.

Муратхану Токмади продлили арест еще на два месяца , передает , передает Today.kz.





"Муратхану Токмади продлили срок содержания под стражей до 12 ноября 2017 года", - сообщили в ведомстве.





Напомним, 12 июня 2017 года казахстанские спецслужбы обезвредили в Алматы организованную преступную группировку, которой, предположительно, руководил владелец завода "Казстройстекло" Муратхан Токмади.





12 сентября в Прокуратуре Алматы заявили, что Токмади изъявил желание о заключении соглашения в форме сделки о признании вины.





Фото: voxpopuli.kz







