В Карагандинской области активно обсуждают переход казахского алфавита на латиницу

Идея перехода на латиницу в Казахстане - это еще один прогрессивный шаг вперед, подготовка к новому этапу развития.

В организациях, предприятиях, учреждениях Карагандинской области начали активно обсуждать вопрос перехода казахского языка на латинскую графику.





В городе Темиртау этот вопрос обсудили представители общественности. Это этнокультурные объединения, ветераны, неправительственные организации.





Как отметил член совета ветеранов войны и труда Бирликбай Ордабаев: «Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до 2025 года перейти с казахского алфавита на латиницу. К 2025 году мы постепенно сможем перейти на латинскую графику. Я считаю, что это объединит Казахстан с тюркоязычным миром».





«Переход на латиницу — это цивилизационный выбор. Выбор в пользу открытого и глобального мира. Меняется только графика, не сам язык, поэтому это не очень сложно», - заявила учитель казахского языка и литературы и председатель совета матерей г. Темиртау Тагрифа Абдуахитова.





В городе Каражал работники представительства «Оркен Атасу» ТОО «Оркен» также выступили в поддержку инициативы по переходу казахского языка на латиницу. Об этом шла речь на собрании работников этого предприятия, в котором приняли участие порядка 40 человек.





В поселке Актас города Сарани был организован информационный час по теме: «Переход на латиницу: конкурентоспособность и безопасность страны».





В ходе мероприятия приняли участие представители сфер образования, культуры, здравоохранения, государственной службы поселка.





Присутствующие, ознакомившись с материалами парламентских слушаний, состоявшихся 11 сентября текущего года, выразили уверенность в необходимости и правильности предложения главы государства Н.А.Назарбаева «О переходе казахского алфавита на латиницу».





Было подчёркнуто, что идея перехода на латиницу в Казахстане - это еще один прогрессивный шаг вперед, подготовка к новому этапу развития. Это правильное решение, которое отвечает национальным интересам нашего государства. Это позволит нашей стране еще больше интегрироваться в мировое пространство, а казахстанской молодежи развиваться и самосовершенствоваться.





Все обсуждения прошли в активном живом диалоге. Все участники мероприятий единодушно поддержали идею по переходу казахского алфавита на латиницу.





Фото: Известия в Украине



