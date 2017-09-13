Рухани жаңғыру: Общественность ВКО поддерживает переход казахского языка на латинскую графику

Молодые казахстанцы уже пишут на латинице СМС-ки, посты в социальных сетях, а старшее поколение, порой не успевает за молодежью.

Представители общественности Восточно-Казахстанской области обсудили вопросы перехода казахского алфавита на латинскую графику. Обсуждение проходило в рамках диалоговой площадки на базе Института анализа и прогнозирования ВКО.









Представители политических партий, неправительственных организаций, средств массовой информации, ученые и педагоги, молодежь высказались в поддержку перехода на латинскую графику.





Для молодежи переход на латиницу пройдет более безболезненно, чем для старшего поколения считают участники встречи. Молодые казахстанцы уже пишут на латинице СМС-ки, посты в социальных сетях, а старшее поколение, порой не успевает за молодежью. Поэтому процесс перехода будут поступательным.





- Наша задача включиться в вопрос разъяснения необходимости перехода казахского языка на латинскую графику и внести свои предложения по его внедрению. Общественность не должна оставаться в стороне, особенно молодежь! - говорит председатель Гражданского Альянса ВКО, депутат областного маслихата Олег Чернышов.





Ученые Восточно-Казахстанского государственного университета им. С.Аманжолова поделились своим опытом подготовки к переходу. В университете создана рабочая группа, которая изучает опыт других стран по переходу на латиницу и занимается подготовкой кадров.





- 80% научной литературы идет на английском языке и это не только сфера информационных технологий, это и физика, и химия, материалы научных открытий, это Нобелевские лауреаты, которые дают нам инновации. И чтобы не выпасть из этой категории, чтобы мы могли ориентироваться в сфере научных открытий и достижений, мы должны хорошо владеть английским языком. Это нужно для того, чтобы не «изобретать велосипед», а на основе существующих открытий делать новые открытия и изобретения. Вопрос тесно связан с трехъязычием. Поэтому Президент обозначил перед нами эту задачу – сначала трехъязычие и теперь идея перехода на латинскую графику. То есть все логично увязывается, - разъясняет Ровнякова Ирина Владимировна, проректор по воспитательной работе ВКГУ им. С. Аманжолова. – и этот процесс должен быть поэтапный и неторопливый.





Участники встречи единогласно выразили свою поддержку перехода на латинскую графику. Также, отметили, что они готовы принимать самое активное участие в процессе выработки рекомендаций по внедрению латинской графики. ###



