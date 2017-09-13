В Алматы представители этно-культурных объединений обсудили переход на латиницу

В Алматы в Доме дружбы прошел круглый стол на тему «Особенности перехода казахского языка на латиницу», организованный акиматом города и секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.









Обсуждение вопроса представителями культурных объединений прошло в рамках реализации программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





В мероприятии участие приняли заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Хамедов А.М., руководитель управления по развитию языков г.Алматы Ахетов М.К., заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы Мамсуров К.В., руководители и актив этнокультурных объединении г.Алматы, молодежь и другие.









«Наше общество находится на важном этапе развития. Исходя из программы «Рухани жангыру», которую объявил Елбасы, сегодня мы обсуждаем сердцевину вопроса модернизации общественного сознания, вопрос языка. Перевод алфавита на латиницу необходим, в первую очередь, всем нужно осмыслить глубину модернизации и всю ответственность. Это нужно, в первую очередь, казахскому языку», - сказал заместитель председателя Алматинского корейского национального центра, член национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания Георгий Кан.





По его словам, латиница поможет лучше интегрировать в мировое пространство. Кан привел в пример латинизацию корейского и китайского языка, и позитивные изменения в тех странах.









«Русский язык - это признанный, мировой язык, который не нуждается в дополнительных охранных мерах, тем более в Казахстане. Партнерство Казахстана и России вековое. С повестки дня никто ни русский язык, ни кириллицу не снимает. Казахи мудрый народ. Есть такая пословица - «пока новый дом не построишь, старый ломать не надо». Никто старый дом ломать не собирается. Это мудрая политика Лидера нации по поэтапному, постепенному переходу на латиницу», - отметил Георгий Кан.





Так как, язык всегда является главным объединяющим началом любой страны, любой нации глава государства в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» одним из главных приоритетов определил поэтапный переход казахского языка на латиницу, и это поистине историческая веха в духовно-культурном развитии страны.





«Переход на латиницу это возврат к исконной культуре. Исторически сложилось так, что много лет казахская письменность велась на кириллице. Однако доподлинно известно, что далекие предки пользовались латиницей. Я считаю, что возврат к прежней казахской письменности укрепит отношения с восточным и тюркским миром. По указу президента открылась академия тюркских народов. Аналогичное заведение открылось и в Турции», - отметил видный ученый, глава асоциации курдов Казахстана «Барбанг» Князь Мирзоев.





По мнению участников круглого стола, переход на латиницу особых затруднений не вызовет, ведь этот алфавит хорошо знаком большинству людей, благодаря изучению иностранных языков.