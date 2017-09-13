Редакторы литературных журналов Тюркского мира встретились в Туркестане

В Туркестане в целях обсуждения статьи главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» состоялся VІІІ конгресс редакторов литературных журналов Тюркского мира , сообщает пресс-служба акима ЮКО.









В работе культурного проекта «Туркестан-культурная столица тюркского мира» приняли участие заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков, заместитель генерального секретаря Международной организации «ТЮРКСОЙ» Фират Пурташ, председатель Союза писателей Евразии Якуб Омероглу, секретарь Союза писателей Казахстана, главный редактор журнала «Жулдыз», лауреат Государственной премии, поэт Улугбек Эсдаулет, а также около 30 литературных и культурных деятелей из 19 стран.









Выступая с докладом на торжественном открытии конгресса, организованное акиматом Южно-Казахстанской области, заместитель акима области Уласбек Садибеков рассказал о ходе исполнения поручений, озвученных в статье главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





В ходе конгресса с докладами выступили известные литераторы из Турции, Ирана, Ирака, Крыма (Украина), Азербайджана, Узбекистана, Киргизстана, Алтая (РФ), Дагестана (РФ), Татарстана (РФ), Башкортостан (РФ), Кабардино-Балкария (РФ), Саха-Якутия (РФ), Косово, Македония, Северный Кипр и литераторы из нескольких городов Казахстана.









Кроме того, обсуждены вопросы дальнейшего развития будущего тюркского мира, сохранения литературы и культуры, языка, менталитета и единства.





Во время конгресса был обсужден вопрос перехода на латиницу. В связи с этим, заместитель генерального секретаря Международной организации «ТЮРКСОЙ» Фират Пурташ подчеркнул, что «Переход на латиницу – это хороший шаг для развития вашего языка. Данная инициатива аксакала Тюркского мира –Н.Назарбаева безусловно будет вписана в историю золотыми буквами».





Вместе с этим, председатель Союза писателей Евразии Якуб Омероглу отметил о том, что мир приветствует инициативу казахского народа перейти на латиницу. Это означает, что братство Тюркских стран не только в языке, но и в написании».





Фото: пресс-службы



