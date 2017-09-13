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Назначен зампредседателя Нацбанка РК

13 сентября 2017, 18:59

Им стал Ж.Курманов, ранее занимавший должность председателя Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Жаната Курманова замглавы Нацбанка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Распоряжением главы государства Курманов Жанат Бостанович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Жанат Курманов родился 22 февраля 1962 года в Караганде.

Окончил КазГУ (ныне КазНУ) по специальности физик, а также Московский институт экономики, менеджмента и права.

С 5 марта 2016 года занимал пост председателя совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа».

Трудовой стаж:

· Инженер, младший научный сотрудник института ядерной физики академии наук Казахстана (1985-1992);

· Младший научный сотрудник объединенного института ядерных исследований РАН (1992-1996);

· Начальник финансового управления, вице-президент, управляющий проектами АОЗТ «KBS», начальник финансового управления ОАО «Страховая компания «KBS Garant», управляющий проектами ЗАО «KBS», консультант проекта TACIS (1996-1999);

· Начальник управления регулирования и лицензирования, заместитель директора, директор департамента страхового надзора, заместитель директора департамента банковского и страхового надзора Национального Банка Республики Казахстан (1999-2002);

· Генеральный директор акционерного общества «ГНПФ» (11.2002-06.2006);

· Заместитель генерального директора АО «НПФ «ГНПФ» (06.2006-03.2007);

· Член совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (06.2008);

· Член совета директоров акционерного общества «Halyk Finance» (08.2009);

· Член совета директоров акционерного общества «Халык Life» (09.2009);

· Председатель Биржевого Совета акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (12.07.2012-02.2016);

· Председатель Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) (с 05.03.2016)

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