Назначен зампредседателя Нацбанка РК
13 сентября 2017, 18:59
Им стал Ж.Курманов, ранее занимавший должность председателя Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа».
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Жаната Курманова замглавы Нацбанка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Распоряжением главы государства Курманов Жанат Бостанович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Жанат Курманов родился 22 февраля 1962 года в Караганде.
Окончил КазГУ (ныне КазНУ) по специальности физик, а также Московский институт экономики, менеджмента и права.
С 5 марта 2016 года занимал пост председателя совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа».
Трудовой стаж:
· Инженер, младший научный сотрудник института ядерной физики академии наук Казахстана (1985-1992);
· Младший научный сотрудник объединенного института ядерных исследований РАН (1992-1996);
· Начальник финансового управления, вице-президент, управляющий проектами АОЗТ «KBS», начальник финансового управления ОАО «Страховая компания «KBS Garant», управляющий проектами ЗАО «KBS», консультант проекта TACIS (1996-1999);
· Начальник управления регулирования и лицензирования, заместитель директора, директор департамента страхового надзора, заместитель директора департамента банковского и страхового надзора Национального Банка Республики Казахстан (1999-2002);
· Генеральный директор акционерного общества «ГНПФ» (11.2002-06.2006);
· Заместитель генерального директора АО «НПФ «ГНПФ» (06.2006-03.2007);
· Член совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (06.2008);
· Член совета директоров акционерного общества «Halyk Finance» (08.2009);
· Член совета директоров акционерного общества «Халык Life» (09.2009);
· Председатель Биржевого Совета акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (12.07.2012-02.2016);
· Председатель Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) (с 05.03.2016)
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