Евро предложили ввести на всей территории ЕC
13 сентября 2017, 19:59
Единую европейскую валюту нужно ввести в государствах с нестабильной экономикой.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложил перейти на евро всем странам ЕС, включая восточноевропейские. Об этом свидетельствует его выступление в Европарламенте, передает Lenta.ru
Единую европейскую валюту нужно ввести в государствах с нестабильной экономикой, таких как Болгария и Румыния, а также в Польше и Венгрии — постоянных критиках политики ЕС. По словам Юнкера, для этого необходимо запустить программу технической и финансовой помощи этим странам.
Кроме того, председатель Еврокомиссии призвал к более тесному сотрудничеству внутри ЕС и укреплению конкурентоспособности европейской промышленности.
Ранее сообщалось, что Юнкер не упомянул США в числе стран, с которыми ЕС хотел бы расширить торговые соглашения в ближайшие годы.
1 сентября агентство Reuters сообщило о том, что Венгрия обратится к Евросоюзу с просьбой оплатить стену против мигрантов, построенную на границе страны.
В настоящее время в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза.
Фото: провэд.рф
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