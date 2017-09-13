Евро предложили ввести на всей территории ЕC

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложил перейти на евро всем странам ЕС, включая восточноевропейские. Об этом свидетельствует его выступление в Европарламенте

Единую европейскую валюту нужно ввести в государствах с нестабильной экономикой, таких как Болгария и Румыния, а также в Польше и Венгрии — постоянных критиках политики ЕС. По словам Юнкера, для этого необходимо запустить программу технической и финансовой помощи этим странам.

Кроме того, председатель Еврокомиссии призвал к более тесному сотрудничеству внутри ЕС и укреплению конкурентоспособности европейской промышленности.





Ранее сообщалось, что Юнкер не упомянул США в числе стран, с которыми ЕС хотел бы расширить торговые соглашения в ближайшие годы.





1 сентября агентство Reuters сообщило о том, что Венгрия обратится к Евросоюзу с просьбой оплатить стену против мигрантов, построенную на границе страны.



