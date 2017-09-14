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Прекратить насилие в отношении рохинджа потребовал Генсек ООН власти Мьянмы

14 сентября 2017, 00:05

Он призвал страны мира объединиться для проведения гуманитарной операции и доставки гуманитарной помощи.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мьянмы прекратить военные действия и насилие в отношении мусульман-рохинджа, передает Reuters.

По его словам, кризис приводит к дестабилизации всего региона. Гутерреш подчеркнул, что в Мьянме сложилась «катастрофическая» гуманитарная ситуация.

Он призвал страны мира объединиться для проведения гуманитарной операции и доставки гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что Индонезия направила в Бангладеш четыре самолета с 34 тоннами гуманитарной помощи для беженцев из Мьянмы.

Конфликт между правительством Мьянмы, населенной преимущественно буддистами, и мусульманами-рохинджа длится много лет.

Главная причина — нежелание властей Мьянмы признавать эту категорию населения гражданами страны.

Фото: rsute.ru


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