Прекратить насилие в отношении рохинджа потребовал Генсек ООН власти Мьянмы
14 сентября 2017, 00:05
Он призвал страны мира объединиться для проведения гуманитарной операции и доставки гуманитарной помощи.
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мьянмы прекратить военные действия и насилие в отношении мусульман-рохинджа, передает Reuters.
По его словам, кризис приводит к дестабилизации всего региона. Гутерреш подчеркнул, что в Мьянме сложилась «катастрофическая» гуманитарная ситуация.
Он призвал страны мира объединиться для проведения гуманитарной операции и доставки гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что Индонезия направила в Бангладеш четыре самолета с 34 тоннами гуманитарной помощи для беженцев из Мьянмы.
Конфликт между правительством Мьянмы, населенной преимущественно буддистами, и мусульманами-рохинджа длится много лет.
Главная причина — нежелание властей Мьянмы признавать эту категорию населения гражданами страны.
Фото: rsute.ru
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