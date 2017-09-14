Прекратить насилие в отношении рохинджа потребовал Генсек ООН власти Мьянмы

Он призвал страны мира объединиться для проведения гуманитарной операции и доставки гуманитарной помощи.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мьянмы прекратить военные действия и насилие в отношении мусульман-рохинджа , передает , передает Reuters





По его словам, кризис приводит к дестабилизации всего региона. Гутерреш подчеркнул, что в Мьянме сложилась «катастрофическая» гуманитарная ситуация.





Он призвал страны мира объединиться для проведения гуманитарной операции и доставки гуманитарной помощи.





Ранее сообщалось, что Индонезия направила в Бангладеш четыре самолета с 34 тоннами гуманитарной помощи для беженцев из Мьянмы.





Конфликт между правительством Мьянмы, населенной преимущественно буддистами, и мусульманами-рохинджа длится много лет.





Главная причина — нежелание властей Мьянмы признавать эту категорию населения гражданами страны.





Фото: rsute.ru



