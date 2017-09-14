Объявлены столицы Олимпиад 2024 и 2028 годов

Соответствующее решение было единогласно принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме (Перу),

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Столицы предстоящих Игр объявил президент МОК Томас Бах. Рядом с ним стояли мэры Парижа и Лос-Анджелеса.





Надо сказать, что Париж и Лос-Анджелес были единственными претендентами на проведение Игр .





Ранее на это право претендовали Гамбург, Будапешт и Бостон, однако они сняли свои заявки. МОК принял решение, что Париж и Лос-Анджелес не будут участвовать в голосовании, а каждый город получит по Олимпиаде.





Лос-Анджелес ранее дважды принимал летние Олимпийские игры (в 1932 и 1984 годах). Во французской столице проходили Игры 1900 и 1924 годов.