Объявлены столицы Олимпиад 2024 и 2028 годов
14 сентября 2017, 00:39
Париж официально объявлен столицей Олимпиады-2024, Лос-Анджелес будет принимать Игры-2028.
Соответствующее решение было единогласно принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме (Перу), передает НТВ.
Столицы предстоящих Игр объявил президент МОК Томас Бах. Рядом с ним стояли мэры Парижа и Лос-Анджелеса.
Надо сказать, что Париж и Лос-Анджелес были единственными претендентами на проведение Игр.
Ранее на это право претендовали Гамбург, Будапешт и Бостон, однако они сняли свои заявки. МОК принял решение, что Париж и Лос-Анджелес не будут участвовать в голосовании, а каждый город получит по Олимпиаде.
Лос-Анджелес ранее дважды принимал летние Олимпийские игры (в 1932 и 1984 годах). Во французской столице проходили Игры 1900 и 1924 годов.
Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com