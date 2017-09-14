Андрей Макаревич обвинил Radiohead в плагиате
14 сентября 2017, 08:44
По сюжету обоих клипов, лидеры коллективов долго едут в лифтах, за время поездки в кабину заходят разные люди.
Российский музыкант Андрей Макаревич обвинил британскую группу Radiohead в плагиате. Об этом он написал в Facebook.
«Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип Lift с нашего клипа "Место где свет" — мы его сняли с "Машиной [времени]" 11 сентября 2001 года», — заявил артист.
Он также для сравнения опубликовал оба видеоролика. По сюжету обоих клипов, лидеры коллективов (Макаревич в случае «Машины времени» и Том Йорк у Radiohead) долго едут в лифтах, за время поездки в кабину заходят разные люди.
Клип Radiohead на трек Lift вышел во вторник.
Фото: РИА Новости
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