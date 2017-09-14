Андрей Макаревич обвинил Radiohead в плагиате

«Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип Lift с нашего клипа "Место где свет" — мы его сняли с "Машиной [времени]" 11 сентября 2001 года», — заявил артист.

Он также для сравнения опубликовал оба видеоролика. По сюжету обоих клипов, лидеры коллективов (Макаревич в случае «Машины времени» и Том Йорк у Radiohead) долго едут в лифтах, за время поездки в кабину заходят разные люди.



