Смертность детей на железных дорогах возросла в Казахстане

В Казахстане растет смертность людей на железных дорогах. Об этом сегодня сообщил представитель главной транспортной прокуратуры РК Аскар Галиаскаров в интервью журналистам, в кулуарах Координационного совета ведомства по вопросу состояния законности при обеспечении безопасности людей на железной дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно статистика непроизводственного травматизма людей на железной дороге растет. За последние 10 лет более 1 100 человек уже пострадало, из них 700 погибло. К сожалению, в их числе имеются и дети, за пять лет их количество достигло 50-ти», - сообщил Аскар Галиаскаров.

Как отметил представитель транспортной прокуратуры, в подавляющем большинстве причинами несчастных случаев являются собственная невнимательность пострадавших, нарушение ими правил безопасности на железной дороге.

«Однако проанализировав данную ситуацию, мы установили ряд сопутствующих причин, таких как, отсутствие ограждения на участках, примыкающих к населенным пунктам, отсутствие устройств для безопасного перехода - мосты, настилы. Слабая профилактическая работа, проводимая с населением со стороны КТЖ», - пояснил Аскар Галиаскаров.

По его словам, больше всего случаев с летальным исходом отмечается на юге республики, Алматы, Алматинской области и Караганде.

«Мы предлагаем активизировать работу по ограждению опасных участков, предлагаем проработать вопросы установки мостов, пешеходных настилов. Будет разрабатываться совместная новая программа по профилактической работе с населением, куда мы предлагаем подключить социологов и психологов, которые помогут нам более точные подходы к людям найти, чтобы донести всю опасность данной ситуации», - добавил Аскар Галиаскаров.

На сегодня, по информации транспортной прокуратуры, за проход в неустановленном месте железной дороги в Казахстане ограничиваются лишь предупреждениями и административными штрафами, в 98% - это предупреждения.

Серик Сабеков