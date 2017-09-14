Орудие убийства Троцкого впервые за 78 лет покажут публике

Орудие убийства Троцкого впервые было продемонстрировано на пресс-конференции в Мехико после его убийства.

В 2018 году экспонатом Международного музея шпионажа в Вашингтоне станет ледоруб, которым 20 августа 1940 года был убит советский революционный деятель Лев Троцкий , сообщает , сообщает Lenta.ru





Как сообщает The Guardian, также вместе с ледорубом экспонатами музея станут тысячи других предметов, ранее недоступные для широких масс.





Орудие убийства Троцкого впервые было продемонстрировано на пресс-конференции в Мехико после его убийства. После этого ледоруб несколько лет хранился в комнате свидетельских показаний, затем его забрал полицейский Альфредо Салас, объяснивший это желанием сохранить ледоруб для потомков.





Позже Салас передал его своей дочери Ане Алисии, которая 40 лет хранила его под кроватью. В 2005 году она решила его продать, покупателем оказался частный коллекционер из США Кейт Мелтон, который и является одним из основателей Международного музея шпионажа.





Лев Троцкий (Лейба Бронштейн) — революционный деятель XX века, один из организаторов Октябрьской революции. Входил в число идеологов Коминтерна. В 1929 году был выслан из СССР, три года спустя лишен советского гражданства. Убит в 1940-м в Мексике агентом НКВД Рамоном Меркадером. Советская власть отрицала свою причастность к смерти Троцкого, однако в 1960 году Меркадеру, отсидевшему за это убийство 20 лет и прибывшему в СССР, было присвоено звание Героя Советского Союза и вручен орден Ленина.



