На одном из рынков Алматы продавали алкоголь неизвестного происхождения

Департаментом государственных доходов по городу Алматы, в рамках борьбы с теневым оборотом алкогольной продукции, пресечена деятельность незаконной реализации алкогольной продукции на одном из рынков, расположенном в Алмалинском районе, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





«Так, в ходе проведенной проверки сотрудниками ДГД по г.Алматы выявлено более 30 тысяч бутылок алкогольной продукции неизвестного происхождения с учетно-контрольными марками сомнительного образца, а также реализация без соответствующей лицензии и сопроводительных накладных.





По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан» - об этом сообщил заместитель руководителя Департамента К. Балтабеков.





Следует отметить, что Департаментом государственный доходов по г.Алматы за 8 месяцев 2017 года установлен незаконный оборот подакцизной продукции, а именно: более 870 тысяч бутылок алкогольной продукции на сумму 720 млн. тенге, 13 908 тонн нефтепродуктов на сумму 1 754,4 млн. тенге и более 250 тыс. пачек сигарет без акцизной марки. Только за август месяц 2017 года установлен незаконный оборот 499 тонн нефтепродуктов 34 тысяч бутылок алкоголя на сумму 78 млн. тенге. По всем установленным фактам незаконного оборота подакцизной продукции материалы направлены в суд для вынесения процессуального решения.





Напоминаем, что проверить легальность алкогольной продукции может каждый с помощью бесплатного мобильного приложения Wipon. Приложение можно скачать на Appstore и Playmarket. После сканирования акцизной марки в приложении отображается информация о подлинности алкогольной продукции. Все данные сканирования, содержащие сведения о возможной нелегальности товара, направляются в режиме реального времени в КГД МФ РК.





Департамент сообщает, что за реализацию алкогольной продукции без наличия соответствующей лицензии и сопроводительных накладных на алкогольную продукцию предусмотрена административная и уголовная ответственность.





Призываем всех жителей города Алматы не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных местах и в обязательном порядке требовать фискальный чек и наличие лицензии на реализацию алкогольной продукции.



