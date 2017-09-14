Промоутеры Головкина и Альвареса назвали ожидаемые цифры PPV-продаж

На вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты были распроданы.

Промоутеры участников главного события вечера бокса 16 сентября в Лас-Вегасе, в котором на ринге сойдутся чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО), назвали ожидаемые цифры PPV-продаж (платных трансляций) , пишет , пишет Vesti.kz





По информации Reviewjournal.com, промоутеры надеются, что вечер бокса привлечет от 1,5 до 2 миллиона PPV. Транслировать поединок через систему платных трансляций будут в США и Великобритании. Также его покажут в 400 кинотеатрах Америки. Со списком участников PPV-андеркарта можно ознакомиться здесь.





На самом вечере бокса ожидается аншлаг, так все билеты были распроданы, как заверяют промоутеры, еще за две недели после старта продаж. Ранее сообщалось, что доход от их продажи составил 30 миллионов долларов. По этому показателю он занимает третье место в Неваде, почти вдвое уступив поединку между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором МакГрегором (55 миллионов), который прошел в августе также на T-Mobile Arena.





На кону в поединке будут стоять титулы Головкина, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от "Канело". По времени Астаны бой пройдет утром 17 сентября в воскресенье.



