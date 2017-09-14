На техасском пляже после урагана «Харви» обнаружили загадочное зубастое существо
14 сентября 2017, 10:31
Его фотографии разместила в своем Twitter биолог Прити Десай (Preeti Desai).
На пляже в американском штате Техас, пережившем ураган «Харви», обнаружено загадочное существо с острыми зубами. Его фотографии разместила в своем Twitter биолог Прити Десай (Preeti Desai), сообщает Lenta.ru.
Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeidpic.twitter.com/9IUuuL65qh— Preeti Desai???? (@preetalina) 6 сентября 2017 г.
«OK, Twitter-биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас», — написала она.
В комментариях пришли к мнению, что находка является рыбой, вероятно, каким-то особым видом угрей.
Во вторник, 12 сентября, президент метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс сообщил, что совокупный ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов или в 1,5 процента от ВВП страны. Подобные цифры станут рекордными.
Фото: Preeti Desai
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