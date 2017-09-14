На техасском пляже после урагана «Харви» обнаружили загадочное зубастое существо

На пляже в американском штате Техас, пережившем ураган «Харви», обнаружено загадочное существо с острыми зубами. Его фотографии разместила в своем Twitter биолог Прити Десай (Preeti Desai),

«OK, Twitter-биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас», — написала она.





В комментариях пришли к мнению, что находка является рыбой, вероятно, каким-то особым видом угрей.





Во вторник, 12 сентября, президент метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс сообщил, что совокупный ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов или в 1,5 процента от ВВП страны. Подобные цифры станут рекордными.