Вице-министр нацэкономики РК рассказал об изменении менталитета госорганов

В Алматы состоялся II Евразийский форум по конкуренции «Антимонопольное регулирование деятельности субъектов рынка: виды, механизмы и эффективность», сообщает Zakon.kz.

В форуме приняли участие вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, председатель Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК Азамат Майтиев а также представители зарубежных антимонопольных ведомств.

На площадке форума обсудили вопросы выявления и пресечения ценовых и торговых сговоров. Также были озвучены предпринимаемые меры по снижению издержек для бизнеса.

В приветственной речи вице-министр национальной экономики отметил, что на сегодняшний день традиционное регулирование цен сменилось гибкими инструментами антимонопольного регулирования.

«Они носят мягкий характер, но с достаточно большими и отрицательными последствиями для тех, кто не хочет соблюдать правила конкурентной игры», - сказал Жумангарин.

Так, Казахстан идет к активному использованию практики предупреждений.

«Проверяющие органы не смогут наказывать, только предупреждать и предписывать, и уже по рамкам исполнения проверять. Таким образом, меняется самое главное - менталитет государственных органов. С менталитета надзора они выходят на менталитет обслуживания», - отметил вице-министр.

По словам Жумангарина, готовится большой пакет законопроектов для совершенствования предпринимательской деятельности и на днях он будет отправлен Правительству на рассмотрение.

Председатель КРЕМЗКиПП Майтиев Азамат сообщил, что усовершенствование антимонопольного законодательства стало причиной принятия Казахстана в Комитет по конкуренции ОЭСР.

Усовершенствование касалось, прежде всего, смягчения законодательства для бизнеса.

«Внедренные новшества учитывают лучший мировой опыт и практику антимонопольного регулирования. Они создали условия для развития конкуренции на внутренних рынках», - отметил Азамат Майтиев.

С деятельностью антимонопольных ведомств также ознакомили представители России, Кыргызстана, Армении, Молдовы, а также Эксперт по Конкуренции ОЭСР.

В ходе форума предприниматели задавали интересующие их вопросы. В ходе обсуждения также были вынесены предложения по улучшению бизнес-среды.

Помимо этого завтра, 14 сентября, вице-министр национальной экономики прочитает первую лекцию о нормах конкуренции Предпринимательского кодекса по дисциплине «Государственное регулирование и экономические аспекты антимонопольной политики» для студентов.

Дисциплина появилась на кафедре экономики Нархоза 1 сентября.