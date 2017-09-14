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Назарбаев назначил трех сенаторов

 

Президент РК Нурсултан Назарбаев назначил троих депутатов Сената Парламента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

«Указами главы государства вновь назначены депутатами Сената Парламента Республики Казахстан: Токаев Касым-Жомарт Кемелулы, Бекназаров Бектас Абдыханович, Калетаев Дархан Аманович», - говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.

 

14 сентября 2017, 10:57
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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