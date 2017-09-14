Для счастливого брака нужен некрасивый муж - ученые

Исследователи из Университета штата Флорида выяснили, что отношения между привлекательными женщинами и некрасивыми мужчинами являются самыми крепкими и счастливыми.

Секрет такой взаимосвязи прост: мужчины, чьи жёны значительно привлекательнее их самих, пытаются всячески угодить своим вторым половинам. Они дарят жёнам подарки, берут на себя домашние обязанности и в спальне тоже стараются показать себя с наилучшей стороны. В результате некрасивые мужья делает женщин счастливыми и укрепляют брачные узы.

В исследовании приняли участие 130 пар, проживших в браке около 20 лет

Привлекательность супругов оценивали специалисты из Южного методистского университета и Университета штата Флорида

Существует и обратная зависимость — жёны, уступающие мужьям в привлекательности, постоянно испытывали стресс. Они сидели на жёстких диетах, тратили много сил на физические упражнения и всячески стремились стать более сексуальными. К тому же мужчины, которые осознают свою привлекательность, редко помогают жёнам в домашних делах и вообще не желают работать над отношениями.

"Результаты исследования показывают, что наличие физически привлекательного мужа может негативно отразиться на жизни жены, особенно если эта жена не слишком красива".

Фото © Flickr/Julien, источник - Лайф