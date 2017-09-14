В Сайрамском районе ЮКО произведено более 700 тонн молочной продукции

Пищевая промышленность занимает важное место в развитии экономики района. Самым динамично развивающимся сектором в обрабатывающей промышленности является производство продуктов питания. В связи с этим, в целях развития пищевой промышленности акиматом Сайрамского района проделана системная работа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЮКО.

В результате за январь-июль 2017 года произведено пищевых продуктов на сумму 9559,4 млн тенге. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 18,2%. В данной отрасли произведено в натуральном виде 725 тонн молочной продукции, 51 596 тонн муки, 60 тонн колбасных изделий и 720,4 литра безалкогольных напитков. Одним из таких предприятий в сфере пищевой промышленности является компания ТОО «Натур Продукт» по производству нескольких видов молочной продукции, созданная в 2007 году.

На сегодняшний день предприятие находится на стадии динамичного развития. На предприятии под торговой маркой «Хан» выпускают кефир, йогурт, брынзу, курт, сливочное масло, сыр, творог. Товарищество расположено в селе Акбулак. На предприятии по переработке молока с производительной мощностью 20 тонн в сутки постоянной работой обеспечены 32 местных жителей. По результатам 2016 года ТОО «Натур Продукт» произвело продукции на сумму 108,2 млн тенге, а за 7 месяцев текущего года - на 71 млн тенге.

В рамках государственной программы «Агробизнес 2020» компания ежегодно получает субсидию на производство сливочного масла и сыра. На сегодня в целях расширения приобретены аппараты по переработке 70 тонн молока в сутки и начаты монтажные работы. Кроме того, планируется открытие 5 рабочих мест. В целях расширения производства руководитель предприятия планирует начать в селе Аксукент строительство завода по переработке молока мощностью 150 тонн в сутки.