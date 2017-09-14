Новые информационные технологии в судах: Назарбаеву презентован Ситуационный центр ВС

Сегодня в рамках Республиканского совещания по вопросам цифровизации Президенту страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву был презентован Ситуационный центр Верховного Суда, сообщает пресс-служба ВС РК.

В мероприятии приняли участие Председатель высшего судебного органа страны К.Мами и Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Н.Шарипов. По завершении презентации Глава государства дистанционно дал старт работе Ситуационного центра.

Ситуационный центр, расположен в здании Верховного Суда и представляет собой единую систему мониторинга работы судов в режиме реального времени. Он позволяет вести круглосуточный сбор и анализ актуальной судебной информации, поступающей из 370 судов страны более чем по 700 показателям. Среди них, контроль процессуальных сроков, применения аудиовидеофиксации, своевременности начала судебных процессов. Особое внимание уделяется ведению судебной статистики.

Кроме того, Ситуационный центр отслеживает ход проведения процессов во всех 1418 судебных залах республики. Это позволяет максимально быстро выявлять все случаи некорректного поведения в суде, в том числе несущего угрозу участникам судебного процесса.

Ситуационный центр направлен на оперативное выявление и оперативное исправление возможных сбоев в графике работы судов. Это новое практическое цифровое решение по максимально полному обеспечению защиты конституционных прав граждан при отправлении правосудия.

В рамках совещания главе государства также был презентован ряд последних достижений по внедрению новых информационных технологий в судах. На сегодня зарегистрировано более 180 тысяч пользователей сервиса «Судебный кабинет», ежегодно на сайтах судов выкладывается в свободном доступе более одного миллиона дел. Количество уникальных посещений сайта Верховного Суда составляет порядка 150 тысяч в месяц.

Президент страны был также проинформирован о возможностях мобильного судебного кабинета. Данный сервис позволяет стороне принять участие в процессе дистанционно, не находясь в суде. Это можно сделать через современные мобильные устройства, имеющие выход в Интернет, из дома, офиса, другого города, в том числе из-за границы.

Верховным Судом проводится активная работа по развитию в республике полноценной системы «электронного правосудия». Она охватывает все вопросы взаимодействия населения с судами при отправлении правосудия. Эта работа дает свои конкретные результаты. На сегодняшний день доля заявлений, поданных в суды в электронном виде, составляет более 91 %.

Работа по внедрению новых информационных технологий в судах продолжается и находится на приоритетном контроле руководства Верховного Суда.