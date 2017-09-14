Пресечена преступная деятельность хищения государственного имущества

Департаментом государственных доходов по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения государственного имущества в особо крупном размере, использованием поддельных документов, предоставляющих права на получение государственных субсидий.

Так, в феврале 2016 года житель с. Краснокаменка Тайыншинского района СКО гр. Е., узнав о выделении государством субсидий на развитие сельского хозяйства и животноводства, с целью личного обогащения формально зарегистрировал производственный кооператив «СПК Алтын-2016», от имени которого с целью незаконного получения государственных субсидий обманным путем, предоставил в государственные органы пакет документов, содержащих фиктивные сведения о наличии материально-технической базы, необходимой для проведения племенной и селекционной работы, связанной с породным преобразованием КРС. Фактически племенная и селекционная работа, связанная с породным преобразованием КРС, не проводилась. Более того, в собственности созданного производственного кооператива не было необходимого скота и условий для работы.

На основании предоставленных фиктивных документов произведено перечисление на лицевой счет СПК «Алтын-2016» государственных субсидий на общую сумму 14 940 000 тенге, которые гр. Е. использовал в личных целях. Однако Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по СКО в ходе проведения оперативных мероприятий выявлена и пресечена преступная деятельность гр. Е.

В ходе досудебного производства по уголовному делу деяние подозреваемого были квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК - «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

30 июня 2017 года уголовное дело направлено в суд. Приговором Тайыншинского районного суда гр. Е. за совершение данного вида уголовного правонарушения признан виновным и назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы, условно. Причиненный государству ущерб в ходе следствия и судебного рассмотрения уголовного дела возмещен полностью.