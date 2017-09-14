Казахстанцы стали чемпионами мира по полиатлону

Спортсмены из ЦСКА РК стали чемпионами мира по летнему полиатлону, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В городе Могилёве Республики Беларусь завершился чемпионат мира по летнему полиатлону, который включал в себя пять дисциплин: стрельбу из пневматической винтовки, спринт, метание гранаты, плавание и бег на выносливость.

Чемпионом мира в абсолютном первенстве состязаний стал спортсмен ЦСКА МО РК Ануар Козыбаев. В возрастной категории до 23 лет чемпионом мира также стал армейский атлет рядовой Артур Бальзам. Помимо казахстанских атлетов участие в мировом первенстве принимали более 150 спортсменов из 10 стран мира.