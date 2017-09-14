Казахстанцы стали чемпионами мира по полиатлону
14 сентября 2017, 12:27
Спортсмены ЦСКА РК принимали участие в мировом первенстве в Беларуси.
Спортсмены из ЦСКА РК стали чемпионами мира по летнему полиатлону, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
В городе Могилёве Республики Беларусь завершился чемпионат мира по летнему полиатлону, который включал в себя пять дисциплин: стрельбу из пневматической винтовки, спринт, метание гранаты, плавание и бег на выносливость.
Чемпионом мира в абсолютном первенстве состязаний стал спортсмен ЦСКА МО РК Ануар Козыбаев. В возрастной категории до 23 лет чемпионом мира также стал армейский атлет рядовой Артур Бальзам. Помимо казахстанских атлетов участие в мировом первенстве принимали более 150 спортсменов из 10 стран мира.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com