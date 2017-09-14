Минздравом разработан законопроект по вопросам обращения лекарств и медизделий для регулирования данной сферы

Министерством здравоохранения РК разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий» в целях совершенствования регулирования данной сферы и создания модели лекарственного обеспечения, ориентированного на пациента.

Предусмотрено поэтапное введение регулирования цен на все лекарственные средства. Начиная с октября 2018 года - на рецептурный отпуск, с 2023 года - для безрецептурного отпуска лекарственных средств.

Для защиты пациентов от ежегодной замены приобретаемых по международному непатентованному наименованию лекарств предлагается для уже начавших лечение пациентов продолжать приобретение ранее закупленных препаратов. Для вновь выявленных - проводить тендера по закупу биосимиляров/генериков по меньшей цене. Перечень заболеваний и категорий пациентов в амбулаторно-лекарственном обеспечении для закупа по торговым наименованиям будет устанавливать уполномоченный орган в области здравоохранения с учетом клинической значимости заболевания и серьезности клинических последствий замены препаратов. Учет количества пациентов будет осуществляться по электронным регистрам диспансерных больных.

Лекарственные средства и медицинские изделия будут отбираться на основе комплексной оценки технологий здравоохранения. Через формулярную систему, внедрение системы оценки и мониторинга использования, кодекс этического продвижения будет обеспечено эффективное и безопасное использования лекарств.

Гармонизация национальных стандартов в области инспектирования производителей медицинской продукции предоставит возможность взаимного признания результатов инспектирования за счет применения эквивалентных стандартов и процедур.