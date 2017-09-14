С начала года госдолг Кыргызстана вырос на $221,26 миллиона, передает 24.kg.





Отмечается, что на 31 июля 2017 года размер государственного долга составил $4 миллиарда 286 миллионов, или 294 миллиарда 238 миллионов сомов. Из них $3 миллиарда 897 миллионов 27 тысяч — внешний долг, а $388 миллионов 80 тысяч — внутренний долг.





Только за месяц госдолг вырост на $41 миллион. На 30 июня 2017 года он оценивался в $4 миллиарда 245 миллионов 95 тысяч. В том числе внешний долг — $3 миллиарда 871 миллион 59 тысяч, а внутренний — $374 миллиона 36 тысяч.



